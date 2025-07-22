Новый электромобиль MG станет первой в мире моделью с твердотельной батареей (фото)

Раскрыты новые подробности MG4 второго поколения. Доступный электромобиль получит инновационную твердотельную батарею.

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Новый MG4 с аккумуляторной батареей следующего поколения презентуют 5 августа. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Батарея MG содержит 95% твердого и только 5% жидкого электролита. Ее емкость составляет 70 кВт∙ч, а масса — примерно 370 кг. Запас хода MG4 в этой версии составит 537 км тогда, как в варианте с обычной литий-железо-фосфатной батареей — более 400 км.

Запас хода MG4 достигнет 537 км Фото: MG

Отмечается, что твердотельная батарея MG лучше ведет себя при низких температурах. С ней в мороз запас хода электрокара падает не так сильно, как с традиционными литиевыми батареями.

Электромобиль MG4 с твердотельной батареей оснащен 163-сильным мотором. Максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч.

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Кроме того, твердотельные батареи менее чувствительны к перегреву, а потому более безопасны — риск возгорания в них меньше. Также это позволяет поддерживать сверхбыструю зарядку.

Новый MG4 с твердотельной батареей в Китае будет стоить примерно 120 000 юаней ($16 400). Это будет первый массовый электромобиль в мире с этой технологией.

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