Завидна надійність: електрокросовер Ford без проблем проїхав 400 000 км за три роки (фото)

У США виявили електромобіль Ford Mustang Mach-E із пробігом понад 400 000 км. Кросовер виявився безпроблемним і дешевим в експлуатації.

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Девід Бленкл із Каліфорнії продовжує активно експлуатувати свій електрокросовер Ford Mustang Mach-E і поки не збирається відмовлятися від нього. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Власник працює на Ford Mustang Mach-E і проводить до 12 годин на день в авто Фото: carscoops.com

Для Девіда електромобіль Ford Mustang Mach-E є робочим авто, адже він працює водієм на замовлення. Нерідко йому доводиться працювати до 12 годин на добу і саме тому в доволі нового електрокара такий великий пробіг.

Електромобіль переважно заряджається в домашніх умовах Фото: carscoops.com

Батарея Ford Mustang Mach-E розрахована на 10 років експлуатації та пробіг 160 000 км – це дані виробника. Утім, на авто Девіда Бленкла батарея зберегла 90% ємності. Запас ходу наразі складає 467 км.

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Річ у тім, що американець зазвичай заряджає електромобіль Ford Mustang Mach-E вдома на 90% (як рекомендує виробник) і лише за потреби користується швидкими зарядними станціями, які "вбивають" батарею. Скептикам, які впевнені, що батареї електрокарів мають малий ресурс, він показує одометр свого авто.

Електрокросовер виявився дешевим в утриманні Фото: carscoops.com

За словами Девіда Бленкла, обслуговування електромобіля значно дешевше, аніж бензинового авто. Як правило, усе зводиться до заміни шин і салонного фільтра, а також загальної діагностики. Оскільки американець активно використовує гальмівну рекуперацію, то в кросовері досі заводські гальмівні колодки.

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