Завидна надійність: електрокросовер Ford без проблем проїхав 400 000 км за три роки (фото)
У США виявили електромобіль Ford Mustang Mach-E із пробігом понад 400 000 км. Кросовер виявився безпроблемним і дешевим в експлуатації.
Девід Бленкл із Каліфорнії продовжує активно експлуатувати свій електрокросовер Ford Mustang Mach-E і поки не збирається відмовлятися від нього. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Для Девіда електромобіль Ford Mustang Mach-E є робочим авто, адже він працює водієм на замовлення. Нерідко йому доводиться працювати до 12 годин на добу і саме тому в доволі нового електрокара такий великий пробіг.
Батарея Ford Mustang Mach-E розрахована на 10 років експлуатації та пробіг 160 000 км – це дані виробника. Утім, на авто Девіда Бленкла батарея зберегла 90% ємності. Запас ходу наразі складає 467 км.Важливо
Річ у тім, що американець зазвичай заряджає електромобіль Ford Mustang Mach-E вдома на 90% (як рекомендує виробник) і лише за потреби користується швидкими зарядними станціями, які "вбивають" батарею. Скептикам, які впевнені, що батареї електрокарів мають малий ресурс, він показує одометр свого авто.
За словами Девіда Бленкла, обслуговування електромобіля значно дешевше, аніж бензинового авто. Як правило, усе зводиться до заміни шин і салонного фільтра, а також загальної діагностики. Оскільки американець активно використовує гальмівну рекуперацію, то в кросовері досі заводські гальмівні колодки.
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