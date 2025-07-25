Завидная надежность: электрокроссовер Ford без проблем проехал 400 000 км за три года (фото)

В США обнаружили электромобиль Ford Mustang Mach-E с пробегом более 400 000 км. Кроссовер оказался беспроблемным и дешевым в эксплуатации.

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Дэвид Бленкл из Калифорнии продолжает активно эксплуатировать свой электрокроссовер Ford Mustang Mach-E и пока не собирается отказываться от него. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Владелец работает на Ford Mustang Mach-E и проводит до 12 часов в день в авто Фото: carscoops.com

Для Дэвида электромобиль Ford Mustang Mach-E является рабочим авто, ведь он работает водителем на заказ. Нередко ему приходится работать до 12 часов в сутки и именно поэтому у довольно нового электрокара такой большой пробег.

Электромобиль преимущественно заряжается в домашних условиях Фото: carscoops.com

Батарея Ford Mustang Mach-E рассчитана на 10 лет эксплуатации и пробег 160 000 км — это данные производителя. Впрочем, на авто Дэвида Бленкла батарея сохранила 90% емкости. Запас хода на данный момент составляет 467 км.

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Дело в том, что американец обычно заряжает электромобиль Ford Mustang Mach-E дома на 90% (как рекомендует производитель) и только при необходимости пользуется быстрыми зарядными станциями, которые "убивают" батарею. Скептикам, которые уверены, что батареи электрокаров имеют малый ресурс, он показывает одометр своего авто.

Электрокроссовер оказался дешевым в содержании Фото: carscoops.com

По словам Дэвида Бленкла, обслуживание электромобиля значительно дешевле, чем бензинового авто. Как правило, все сводится к замене шин и салонного фильтра, а также общей диагностике. Поскольку американец активно использует тормозную рекуперацию, то в кроссовере до сих пор заводские тормозные колодки.

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