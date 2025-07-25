Завидная надежность: электрокроссовер Ford без проблем проехал 400 000 км за три года (фото)
В США обнаружили электромобиль Ford Mustang Mach-E с пробегом более 400 000 км. Кроссовер оказался беспроблемным и дешевым в эксплуатации.
Дэвид Бленкл из Калифорнии продолжает активно эксплуатировать свой электрокроссовер Ford Mustang Mach-E и пока не собирается отказываться от него. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Для Дэвида электромобиль Ford Mustang Mach-E является рабочим авто, ведь он работает водителем на заказ. Нередко ему приходится работать до 12 часов в сутки и именно поэтому у довольно нового электрокара такой большой пробег.
Батарея Ford Mustang Mach-E рассчитана на 10 лет эксплуатации и пробег 160 000 км — это данные производителя. Впрочем, на авто Дэвида Бленкла батарея сохранила 90% емкости. Запас хода на данный момент составляет 467 км.
Дело в том, что американец обычно заряжает электромобиль Ford Mustang Mach-E дома на 90% (как рекомендует производитель) и только при необходимости пользуется быстрыми зарядными станциями, которые "убивают" батарею. Скептикам, которые уверены, что батареи электрокаров имеют малый ресурс, он показывает одометр своего авто.
По словам Дэвида Бленкла, обслуживание электромобиля значительно дешевле, чем бензинового авто. Как правило, все сводится к замене шин и салонного фильтра, а также общей диагностике. Поскольку американец активно использует тормозную рекуперацию, то в кроссовере до сих пор заводские тормозные колодки.
Между прочим, недавно обнаружили электромобиль Tesla Model Y с пробегом 700 000 км.
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