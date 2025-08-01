Дешевые и прослужат 20 лет: в производство поступят инновационные батареи для электрокаров

Крупнейший в мире производитель батарей для электрокаров CATL готовится выпускать натриевые аккумуляторы. Они будут дешевле и безопаснее, чем литиевые батареи, а также не будут разряжаться в мороз.

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Натрий-ионные батареи CATL поступят в массовое производство с 2027 года и будут предназначены, в первую очередь, для бюджетных электромобилей. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Новые натриевые батареи идеально подходят для доступных электрокаров из-за своей невысокой цены. Запасов натрия в мире примерно в 1000 раз больше, чем лития, поэтому себестоимость таких аккумуляторов значительно ниже.

Натриевые батареи дешевле и долговечнее, однако обеспечивают меньший запас хода Фото: Motor.es

К тому же, натриевые батареи безопаснее, ведь не горят, как литиевые. Они примерно вдвое долговечнее — рассчитаны на 4000 циклов зарядки-разрядки, что соответствует пробегу в более миллиона километров или более 20 лет эксплуатации. А еще натрий-ионные батареи не теряют заряд даже в мороз -40 градусов.

Впрочем, новые батареи имеют один существенный недостаток — низкую плотность энергии. Из-за этого пока они не способны обеспечить большой запас хода электрокара.

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По этой причине CATL пока выпускает натриевые батареи для комплектов резервного питания для промышленности и частных домов. Над ними работают и к 2027 году планируют увеличить плотность энергии до уровня литий-железо-фосфатных (LFP) батарей.

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