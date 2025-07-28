Лидеры в своем классе: эксперты назвали лучшие электрокроссоверы 2025 года (фото)

Современные электрические кроссоверы практичны и имеют немалый запас хода. Эксперты определили новые модели, на которые стоит обратить внимание.

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Кроссоверы — самый популярный автомобильный сегмент в мире, поэтому неудивительно, что именно такие электромобили пользуются спросом. Британское издание WhatCar выбрало топ 10 лучших электрокроссоверов на рынке. Рейтинг составили на основе данных тест-драйвов новых авто.

10 место — Volvo EX30

Volvo EX30 Фото: Тарас Брязгунов

Компактный электрокроссовер Volvo EX30 привлекает, прежде всего, небольшой ценой. Он качественно выполнен и богато оснащен — имеет набор современных систем безопасности. Топовая двухмоторная версия стартует до сотни за 3,6 с, однако более привлекательным является более дешевый одномоторный вариант с большой батареей на 64 кВт∙ч и запасом хода 480 км.

Плюсы:

качественный салон;

невысокая цена.

Минусы:

тесный задний ряд;

органы управления требуют привыкания.

Важно

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9 место — Skoda Enyaq

Skoda Enyaq Фото: Skoda

Первый электрокроссовер Skoda недавно прошел обновление. Он имеет просторный и практичный салон и легко управляется, а его подвеска комфортабельна. Как правило, модель довольно богато оснащена, а запас хода в самой "дальнобойной" модификации достигает 550 км.

Плюсы:

продуманный и просторный интерьер;

богатое оснащение;

комфортабельная езда.

Минусы:

не слишком плавные тормоза.

8 место — BMW iX3

BMW iX3 Фото: BMW

Электрический вариант BMW X3 так же хорошо управляется, как и его бензиновые и дизельные собратья. У него такой же просторный салон и немалый багажник. Впрочем, запас хода составляет всего 458 км, а среди конкурентов есть более быстрые модели.

Плюсы:

хорошая управляемость;

превосходная мультимедиа.

Минусы:

не очень быстрый;

небольшой запас хода.

7 место — Smart #1

Smart #1 Фото: Mercedes-Benz

Первый электрокроссовер Smart имеет просторный салон с качественной отделкой. Он довольно быстрый (особенно в варианте Brabus), хотя запас хода не самый большой в классе. К тому же, у авто относительно небольшой багажник.

Плюсы:

неплохая управляемость;

качественный интерьер;

богатое оснащение по безопасности.

Минусы:

маленький багажник;

жестковатая подвеска.

6 место — Genesis GV60

Genesis GV60 Фото: Genesis

Genesis GV60 — премиальный собрат Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6 с качественным салоном и лучшей шумоизоляцией. Комплектация электрокроссовера всегда богата. Запас хода достигает 516 км, а подзарядить батарею в быстром режиме на 80% можно всего за 20 минут.

Плюсы:

качественный салон;

хорошая шумоизоляция;

быстрая зарядка.

Минусы:

небольшой багажник;

тесный задний ряд.

5 место — Renault Scenic

Renault Scenic Фото: Renault

Renault Scenic вернулся на рынок в формате электрического кроссовера, однако сохранил свои традиционные качества — просторный салон и большой багажник. Его подвеска достаточно комфортабельная, а запас хода составляет 610 км. К тому же, электрокроссовер недорогой.

Плюсы:

невысокая цена;

большой запас хода.

Минусы:

не очень быстрый;

неинформативный тормоз.

4 место — Smart #3

Smart #3 Фото: Smart

Электрокроссовер похож на Smart #1, однако длиннее, а потому имеет больший багажник. У него продуманный и качественный салон и неплохая комплектация. Запас хода составляет 455 км.

Плюсы:

хорошая управляемость;

качественный салон.

Минусы:

жестковатая подвеска.

3 место — Renault 4 E-Tech

Renault 4 E-Tech Фото: Renault

Новый Renault 4 компактный, но удивительно просторный внутри. У него мягкая подвеска и легкая управляемость. Запас хода меньше, чем у соперников (400 км), но зато электрокар дешевле.

Плюсы:

невысокая цена;

комфортабельная подвеска.

Минусы:

небольшой запас хода.

2 место — Skoda Elroq

Skoda Elroq Фото: Skoda

Младший брат Skoda Enyaq имеет довольно просторный задний ряд и немалый багажник. Он неплохо оснащен, но при этом недорогой. Электрокроссовер неплохо маневрирует, а его запас хода достигает 580 км.

Плюсы:

невысокая цена;

просторный салон;

хорошая управляемость.

Минусы:

нет физических переключателей климата.

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1 место — Kia EV3

Kia EV3 Фото: Kia

Новый Kia EV3 недорогой, но его запас хода составляет 600 км. Для своих размеров он довольно просторный, а базовая комплектация электрокара богатая. Подвеска неплохо справляется с дорогами плохого качества.

Плюсы:

невысокая цена;

большой запас хода;

комфортабельная подвеска.

Минусы:

не очень маневренный.

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