Лидеры в своем классе: эксперты назвали лучшие электрокроссоверы 2025 года (фото)
Современные электрические кроссоверы практичны и имеют немалый запас хода. Эксперты определили новые модели, на которые стоит обратить внимание.
Кроссоверы — самый популярный автомобильный сегмент в мире, поэтому неудивительно, что именно такие электромобили пользуются спросом. Британское издание WhatCar выбрало топ 10 лучших электрокроссоверов на рынке. Рейтинг составили на основе данных тест-драйвов новых авто.
10 место — Volvo EX30
Компактный электрокроссовер Volvo EX30 привлекает, прежде всего, небольшой ценой. Он качественно выполнен и богато оснащен — имеет набор современных систем безопасности. Топовая двухмоторная версия стартует до сотни за 3,6 с, однако более привлекательным является более дешевый одномоторный вариант с большой батареей на 64 кВт∙ч и запасом хода 480 км.
Плюсы:
- качественный салон;
- невысокая цена.
Минусы:
- тесный задний ряд;
- органы управления требуют привыкания.
9 место — Skoda Enyaq
Первый электрокроссовер Skoda недавно прошел обновление. Он имеет просторный и практичный салон и легко управляется, а его подвеска комфортабельна. Как правило, модель довольно богато оснащена, а запас хода в самой "дальнобойной" модификации достигает 550 км.
Плюсы:
- продуманный и просторный интерьер;
- богатое оснащение;
- комфортабельная езда.
Минусы:
- не слишком плавные тормоза.
8 место — BMW iX3
Электрический вариант BMW X3 так же хорошо управляется, как и его бензиновые и дизельные собратья. У него такой же просторный салон и немалый багажник. Впрочем, запас хода составляет всего 458 км, а среди конкурентов есть более быстрые модели.
Плюсы:
- хорошая управляемость;
- превосходная мультимедиа.
Минусы:
- не очень быстрый;
- небольшой запас хода.
7 место — Smart #1
Первый электрокроссовер Smart имеет просторный салон с качественной отделкой. Он довольно быстрый (особенно в варианте Brabus), хотя запас хода не самый большой в классе. К тому же, у авто относительно небольшой багажник.
Плюсы:
- неплохая управляемость;
- качественный интерьер;
- богатое оснащение по безопасности.
Минусы:
- маленький багажник;
- жестковатая подвеска.
6 место — Genesis GV60
Genesis GV60 — премиальный собрат Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6 с качественным салоном и лучшей шумоизоляцией. Комплектация электрокроссовера всегда богата. Запас хода достигает 516 км, а подзарядить батарею в быстром режиме на 80% можно всего за 20 минут.
Плюсы:
- качественный салон;
- хорошая шумоизоляция;
- быстрая зарядка.
Минусы:
- небольшой багажник;
- тесный задний ряд.
5 место — Renault Scenic
Renault Scenic вернулся на рынок в формате электрического кроссовера, однако сохранил свои традиционные качества — просторный салон и большой багажник. Его подвеска достаточно комфортабельная, а запас хода составляет 610 км. К тому же, электрокроссовер недорогой.
Плюсы:
- невысокая цена;
- большой запас хода.
Минусы:
- не очень быстрый;
- неинформативный тормоз.
4 место — Smart #3
Электрокроссовер похож на Smart #1, однако длиннее, а потому имеет больший багажник. У него продуманный и качественный салон и неплохая комплектация. Запас хода составляет 455 км.
Плюсы:
- хорошая управляемость;
- качественный салон.
Минусы:
- жестковатая подвеска.
3 место — Renault 4 E-Tech
Новый Renault 4 компактный, но удивительно просторный внутри. У него мягкая подвеска и легкая управляемость. Запас хода меньше, чем у соперников (400 км), но зато электрокар дешевле.
Плюсы:
- невысокая цена;
- комфортабельная подвеска.
Минусы:
- небольшой запас хода.
2 место — Skoda Elroq
Младший брат Skoda Enyaq имеет довольно просторный задний ряд и немалый багажник. Он неплохо оснащен, но при этом недорогой. Электрокроссовер неплохо маневрирует, а его запас хода достигает 580 км.
Плюсы:
- невысокая цена;
- просторный салон;
- хорошая управляемость.
Минусы:
- нет физических переключателей климата.
1 место — Kia EV3
Новый Kia EV3 недорогой, но его запас хода составляет 600 км. Для своих размеров он довольно просторный, а базовая комплектация электрокара богатая. Подвеска неплохо справляется с дорогами плохого качества.
Плюсы:
- невысокая цена;
- большой запас хода;
- комфортабельная подвеска.
Минусы:
- не очень маневренный.
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