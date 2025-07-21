Недорогие и беспроблемные: эксперт назвал лучшие авто для начинающих стоимостью до $10 000
Выбор авто — сложная задача для всех водителей, но самой трудной она является для начинающих. Опытный автодилер назвал лучшие подержанные модели для неопытных автолюбителей.
Лучшие авто для начинающих — компактные городские хэтчбеки с пробегом стоимостью до 7000 фунтов стерлингов ($9500). Такой точки зрения придерживается британский продавец подержанных машин Райан Бирч. Об этом он заявил изданию Express.
По его мнению, лучший автомобиль для начинающих водителей — миниатюрный SEAT Mii. Этот собрат Volkswagen up! обладает отличной управляемостью и способен приносить удовольствие от езды.
К тому же, SEAT Mii довольно просторный для своих размеров и имеет 251-литровый багажник. Более дешевая версия SE имеет кондиционер, литые диски, электростеклоподъемники и обшитый кожей руль. Также можно найти авто с радио, навигацией и Bluettoth.
SEAT Mii — выбор практичного водителя. Кроме того, достоин внимания Renault Twingo третьего поколения — у него качественный салон, просторный задний ряд и малый диаметр разворота.Важно
Райан Бирч также отметил Citroen C1 за невысокую цену, оригинальный салон с яркими деталями и легкость в управлении. Хотя качество отделки все же не такое, как в SEAT Mii.
Еще одно авто для начинающих, на которое стоит обратить внимание, — Renault Clio третьей генерации. Хэтчбек просторный, имеет хорошую обзорность и немалый багажник с большим загрузочным отверстием. К тому же, у него комфортабельная подвеска, а 1,2-литровый двигатель экономичен и неплохо чувствует себя на трассе.
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