Недорогі та безпроблемні: експерт назвав кращі авто для початківців вартістю до $10 000

Вибір авто – складна задача для всіх водіїв, але найважчою вона є для початківців. Досвідчений автодилер назвав кращі вживані моделі для недосвідчених автолюбителів.

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Найкращі авто для початківців – компактні міські хетчбеки з пробігом вартістю до 7000 фунтів стерлінгів ($9500). Такої точки зору дотримується британський продавець вживаних машин Раян Бірч. Про це він заявив виданню Express.

SEAT Mii якісно зібраний та чудово керується Фото: SEAT

На його думку, кращий автомобіль для водіїв-початківців – мініатюрний SEAT Mii. Цей побратим Volkswagen up! Має чудову керованість та здатен приносити задоволення від їзди.

Renault Twingo просторий та маневрений Фото: Renault

До того ж, SEAT Mii доволі просторий для своїх розмірів і має 251-літровий багажник. Дешевша версія SE має кондиціонер, литі диски, електросклопідіймачі та обшите шкірою кермо. Також можна знайти авто з радіо, навігацією та Bluettoth.

Citroen C1 дешевий і легкий у керуванні Фото: Citroen

SEAT Mii – вибір практичного водія. Крім того, вартий уваги Renault Twingo третього покоління – у нього якісний салон, просторий задній ряд та малий діаметр розвороту.

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Раян Бірч також відзначив Citroen C1 за невисоку ціну, оригінальний салон з яскравими деталями та легкість у керуванні. Хоча якість оздоблення все ж не така, як в SEAT Mii.

Renault Clio має комфортабельну підвіску Фото: Auto Express

Ще одне авто для початківців, на яке варто звернути увагу, — Renault Clio третьої генерації. Хетчбек просторий, має гарну оглядовість та чималий багажник із великим отвором для завантаження. До того ж, у нього комфортабельна підвіска, а 1,2-літровий двигун економічний і непогано почувається на трасі.

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