Проїде 800 тис. км: механік із 50-річним стажем назвав найнадійніший кросовер сучасності

Досвідчений британський автомеханік визначив найкращий кросовер із пробігом на ринку. Авто здатне проїхати сотні тисяч кілометрів без серйозних несправностей.

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Найнадійніший кросовер сучасності — 10-річна Toyota RAV4 четвертого покоління. Про це заявив механік та блогер Скотті Кілмер, повідомляє британське видання Express.

Скотті Кілмер понад 50 років пропрацював на СТО і мав справу із найрізноманітнішими моделями машин. Автомобілі Toyota він вважає одними із найнадійніших.

Скотті Кілмер понад 50 років пропрацював автомеханіком Фото: скриншот / YouTube

Автомеханік зазначив, що не взагалі не бачив серйозних поломок в Toyota RAV4 четвертої генерації. Кросовер має простий і надійний атмосферний бензиновий двигун: відсутність турбіни робить його надійнішим. Авто цілком здатне подолати 800 тис. км без серйозних поломок.

Крім того, Скотті Кілмер відзначив систему повного приводу Toyota RAV4 2015 року, яка дозволяє примусово підключити задню вісь на швидкості до 30-40 км/год.

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Подібні системи можуть бути дорогими в ремонті, проте британський механік не пригадує жодного випадку, щоб повний привід Toyota RAV4 виходив із ладу. Якщо не форсувати глибокі броди і підключати повний привід на снігу чи легкому бездоріжжі, то він прослужить дуже довго.

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