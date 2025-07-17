Проедет 800 тыс. км: механик с 50-летним стажем назвал самый надежный кроссовер современности

Опытный британский автомеханик определил лучший кроссовер с пробегом на рынке. Авто способно проехать сотни тысяч километров без серьезных неисправностей.

Related video

Самый надежный кроссовер современности — 10-летняя Toyota RAV4 четвертого поколения. Об этом заявил механик и блогер Скотти Килмер, сообщает британское издание Express.

Скотти Килмер более 50 лет проработал на СТО и имел дело с самыми разнообразными моделями машин. Автомобили Toyota он считает одними из самых надежных.

Скотти Килмер более 50 лет проработал автомехаником Фото: скриншот / YouTube

Автомеханик отметил, что не вообще не видел серьезных поломок в Toyota RAV4 четвертой генерации. Кроссовер имеет простой и надежный атмосферный бензиновый двигатель: отсутствие турбины делает его более надежным. Авто вполне способно преодолеть 800 тыс. км без серьезных поломок.

Кроме того, Скотти Килмер отметил систему полного привода Toyota RAV4 2015 года, которая позволяет принудительно подключить заднюю ось на скорости до 30-40 км/ч.

Важно

Маленький Prado: раскрыты подробности самого дешевого внедорожника Toyota (фото)

Подобные системы могут быть дорогими в ремонте, однако британский механик не припоминает ни одного случая, чтобы полный привод Toyota RAV4 выходил из строя. Если не форсировать глубокие броды и подключать полный привод на снегу или легком бездорожье, то он прослужит очень долго.

Ранее Фокус рассказывал о производителях самых надежных автомобилей.

Также мы писали о новом семейном электрокроссовере Tesla.