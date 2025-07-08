Яке авто обрати: експерти назвали виробників найнадійніших автомобілів

Яке авто обрати у 2025 році, щоб не витрачати тисячі на ремонт? Експерти оприлюднили новий рейтинг найнадійніших брендів та моделей. Лідером несподівано став Subaru, обійшовши багаторічних фаворитів — Toyota та Lexus.

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Ненадійне авто може стати справжнім фінансовим тягарем. Середня ціна нового автомобіля сьогодні перевищує $48 000, а мита та інфляція лише підвищують невизначеність витрат. Щоб уникнути зайвих витрат на ремонт, варто починати пошук з вибору надійного бренду, а потім — моделі, що відповідає вашим потребам, пише Consumer Reports.

"Рейтинги брендів — це гарна відправна точка, але перед покупкою важливо також перевірити надійність конкретної моделі," — наголошує Джейк Фішер, директор з авто-тестів Consumer Reports.

Найнадійніші бренди авто 2025 року

Цього року Subaru вперше очолив рейтинг надійності брендів, змістивши Lexus і Toyota, які роками змагались за першість.

З семи моделей Subaru у дослідженні дві — Forester та Impreza — отримали значно вищі за середні показники. Crosstrek, Legacy, Outback і Ascent показали середні або вищі за середні результати.

"Моделі Subaru мають багато спільних надійних компонентів," — пояснює Стівен Елек, аналітик авто-даних у Consumer Reports. — Це дозволяє при оновленнях уникати значних змін, знижуючи ризик нових поломок."

Toyota в цьому році втратила бали через нижчі за середні оцінки у таких моделях, як оновлений пікап Tacoma, повнорозмірний Tundra та електрокар bZ4X. Випадково, єдина модель Subaru з поганою оцінкою — це електрична Solterra, яка є аналогом Toyota bZ4X.

Lexus і Toyota посіли друге та третє місця відповідно. У Lexus чотири моделі показали високий рівень надійності, ще три — середній. Toyota має чотири моделі з відмінними показниками, сім — з вищими за середні, і п’ять — із середніми.

Після трійки лідерів іде Honda. У трьох її моделей — вище середньої надійність, у семи — середня. Acura, преміальний підрозділ Honda, посів п’яте місце з однією надійною та однією середньою моделлю.

Рейтинг брендів Consumer Reports базується на середньому показнику надійності всіх моделей, щодо яких зібрано достатньо даних (мінімум дві моделі). Це дозволяє оцінити, чи покращилась або погіршилась позиція бренду порівняно з минулим роком.

Нагадаємо, різниця між бюджетними моделями автомобілів та преміальними седанами відчутна: останні потребують більше витрат щороку. Аналітики склали список авто, які дешево обслуговувати, та на ремонті яких можна зекономити.

Фокус також писав, що експерти назвали найкращий автомобіль року. За спостереженнями автопрофі, електромобіль від чесько-німецького бренду справляє фурор як на дорозі, так і на перегоновий трасі.