Абсолютний фаворит: експерти назвали найкращий автомобіль року (відео)

Найкращим автомобілем 2025 року у Великій Британії став сімейний електромобіль Skoda Elroq.

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Такого висновку дійшли експерти з журналу Auto Express, протестувавши сотні найкращих автомобілів і вивчивши численні двигуни.

За спостереженнями автопрофі, електромобіль від чесько-німецького бренду справляє фурор як на дорозі, так і на перегоновий трасі.

Випробувачі Elroq, вивчаючи його, похвалили його як автомобіль, який ідеально продемонстрував найкращі якості Skoda — від розумної ціни до вражаючої динаміки салону.

Експерти вважають, що Elroq явно поліпшив те, на чому Skoda нещодавно заробила свою репутацію, водночас довівши, що їхній прогрес не стоїть на місці, і, як і багато інших автобрендів, вони переорієнтуються на електромобілі.

Огляд авто Skoda Elroq

"Усе, чого ми звикли очікувати та любити від Skoda, тут є, зі співвідношенням ціни та якості на першому плані в усьому, що він робить. Це електромобіль, який коштує не набагато більше 30 000 фунтів стерлінгів, але відчувається як автомобіль, що на клас вищий за більшість альтернатив у цій ціновій категорії... Якщо Skoda хотіла модель, що продемонструвала б сутність її бренду, Elroq кричить про ці якості голосніше, ніж будь-яка інша. Він настільки близький до бездоганності, наскільки це взагалі можливо для сімейного автомобіля, і саме тому він заслужений переможець", — свідчить вердикт.

Skoda не тільки успішна на первинному ринку. Великим попитом користуються і старі автомобілі цього бренду. Наприклад, автомобільний авторитет Майк Брюер рекомендує Skoda Yeti як чудову покупку з пробігом.

"Якщо ви шукаєте трохи більше місця для сім'ї і вам потрібно возити все це спорядження і натовп, то ще однією рекомендацією буде Skoda Yeti. Ось це дійсно міцний автомобіль. У нього дійсно хороша платформа VW, яка знаходиться під ним. Вони надійні, вони грубі і міцні. Ви можете їх бити. Усередині у них твердий пластик. Якщо вони забрудняться на сидіннях, то їх дуже добре відмивають. Подумайте про тих малюків позаду, які п'ють свій фруктовий сік. Ці машини справді витривалі", — зазначає ведучий шоу Wheeler Dealers.

Минулого місяця Skoda представила оригінальний електрифікований пікап преміум-класу. Він стане сервісним авто на знаменитих велогонках Tour de France.

Раніше Фокус писав, який вигляд має найекстремальніший електромобіль Skoda.