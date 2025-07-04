Абсолютный фаворит: эксперты назвали лучший автомобиль года (видео)

Лучшим автомобилем 2025 года в Великобритании стал семейный электромобиль Skoda Elroq.

Related video

К такому выводу пришли эксперты из журнала Auto Express, протестировав сотни лучших автомобилей и изучив многочисленные двигатели.

По наблюдениям автопрофи, электромобиль от чешско-немецкого бренда производит фурор как на дороге, так и на гоночной трассе.

Испытатели Elroq, изучая его, похвалили его как автомобиль, который идеально продемонстрировал лучшие качества Skoda – от разумной цены до впечатляющей динамики салона.

Эксперты считают, что Elroq явно улучшил то, на чем Skoda недавно заработала свою репутацию, в то же время доказав, что их прогресс не стоит на месте, и, как многие другие автобренды, они переориентируются на электромобили.

Обзор авто Skoda Elroq

"Все, чего мы привыкли ожидать и любить от Skoda, здесь есть, с соотношением цены и качества на первом плане во всем, что он делает. Это электромобиль, который стоит не намного больше 30 000 фунтов стерлингов, но ощущается как автомобиль, который на класс выше большинства альтернатив в этой ценовой категории… Если Skoda хотела модель, которая продемонстрировала бы суть ее бренда, Elroq кричит об этих качествах громче, чем любая другая. Он настолько близок к безупречности, насколько это вообще возможно для семейного автомобиля, и именно поэтому он заслуженный победитель", – гласит вердикт.

Skoda не только успешна на первичном рынке. Большим спросом пользуются и подержанные автомобили этого бренда. Например, автомобильный авторитет Майк Брюэр рекомендует Skoda Yeti как отличную покупку с пробегом.

"Если вы ищете немного больше места для семьи и вам нужно возить все это снаряжение и толпу, то еще одной рекомендацией будет Skoda Yeti. Вот это действительно крепкий автомобиль. У него действительно хорошая платформа VW, которая находится под ним. Они надежны, они грубы и крепки. Вы можете их колотить. Внутри у них твердый пластик. Если они испачкаются на сиденьях, то их очень хорошо отмывают. Подумайте о тех малышах сзади, которые пьют свой фруктовый сок. Эти машины действительно выносливы", – отмечает ведущий шоу Wheeler Dealers.

В прошлом месяце Skoda представила оригинальный электрифицированный пикап премиум-класса. Он станет сервисным авто на знаменитых велогонках Tour de France.

Ранее Фокус писал, как выглядит самый экстремальный электромобиль Skoda.