Найдешевші в обслуговуванні авто 2025 року: як не витрачати багато грошей на ремонт

Різниця між бюджетними моделями автомобілів та преміальними седанами відчутна: останні потребують більше витрат щороку. Пропонуємо список авто, які дешево обслуговувати, та на ремонті яких можна зекономити.

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Аналітики, базуючись на понад 300 000 реальних записів, з’ясували, скільки насправді коштує утримання різних моделей авто. Середня щорічна вартість обслуговування становить £756,45 (понад 40 тисяч гривень за даними Мінфіну станом на 8 липня), що за весь життєвий цикл авто сягає £13 500 (понад 761 тисячу гривень), пише Mirror. Видання пропонує автомобілі, на які потрібно витрачати найменше коштів на ремонт.

Авто, які найдешевше утримувати у 2025 році

5. Kia CEED

На п’ятому місці — Kia CEED зі щорічною вартістю обслуговування £615 (34 000 гривень). Авто відоме своєю надійністю та зручністю. Завдяки фірмовій гарантії Kia та якісній збірці, витрати на ремонт мінімальні. Запчастини доступні та недорогі, а популярність моделі спрощує обслуговування у звичайних автосервісах.

4. Peugeot 2008 SUV

Peugeot 2008 посідає четверте місце — всього £613 на рік (34 500 гривень). Це стильний кросовер із практичними функціями, який подобається як міським водіям, так і сім’ям. Широка мережа сервісів Peugeot та доступність деталей роблять техобслуговування простим і недорогим. Надійність моделі — ще один вагомий плюс.

3. Dacia Sandero

На третьому місці — Dacia Sandero, з річною вартістю обслуговування £602 (33 900 грн). Простота конструкції та недорогі запчастини знижують витрати на ремонт. За даними What Car?, у 2024 році бренд Dacia посів 6 місце з 31 за надійністю, що зміцнює довіру до моделі.

2. Vauxhall Grandland X

Vauxhall Grandland X входить у топ найдоступніших за обслуговуванням авто — лише £600 на рік (33 800 грн), що на 22% дешевше за середній показник. Простий у конструкції, він побудований на тій самій платформі, що й Peugeot, що означає доступні та поширені деталі, а також зменшення загальних витрат на ремонт.

1. Hyundai i20

Найдешевшим у обслуговуванні авто у Великій Британії став Hyundai i20, зі щорічною вартістю лише £580 (32 700 гривень), що на 25% нижче середнього рівня. У рейтингу надійності What Car? за 2025 рік i20 посів 4 місце серед 24 моделей у своєму класі, а бренд Hyundai загалом — 10 місце серед 31.

Як менше витрачати на ремонт авто

Співзасновник ClickMechanic Ендрю Джервіс радить:

"Найголовніше — дотримуватись регулярного графіка сервісу. Профілактичне обслуговування допомагає уникнути серйозних поломок. Регулярно перевіряйте тиск у шинах, рівень масла та інші базові параметри, аби зменшити знос."

Також експерт рекомендує уникати агресивного стилю водіння:

"Різке гальмування, швидкий проїзд через ями чи "лежачі поліцейські", а також надмірне використання зчеплення — усе це призводить до передчасного зносу ключових елементів авто."

Нагадаємо, експерти назвали найкращий автомобіль року. За спостереженнями автопрофі, електромобіль від чесько-німецького бренду справляє фурор як на дорозі, так і на перегоновий трасі.

Фокус також писав, що, готуючись до покупки машини не з салону, не варто розглядати 5 популярних моделей, відомих своїми недоліками. Ці автомобілі мають низьку якість збірки та поширені несправності.