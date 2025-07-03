Неякісна збірка і несправності: яких моделей слід уникати, шукаючи вживане авто (фото)

Деякі автолюбителі вважають, що поганих двигунів в наш час не роблять. Однак, готуючись до покупки машини не з салону, не варто розглядати 5 популярних моделей, відомих своїми недоліками.

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Ці автомобілі мають низьку якість збірки та поширені несправності, як попередили 2 липня у Mirror.

MG 6

Фото машини MG 6 Фото: MG

Ця модель відіграла важливу роль у відродженні MG. Вона була розроблена у Китаї, але побудована у Великій Британії. Її хвалять за щедрі стандартні функції та конкурентоспроможну ціну.

Однак дизайн інтер’єру та якість збірки MG 6 вважають нижчими, ніж у конкурентів. Окрім того, покупцям довелося стикнутися з обмеженим вибором двигунів, а тим, хто обрав V8, — з особливою "ненажерливістю" автівки.

Opel Mokka

Фото машини Opel Mokka Фото: Stellantis

Механіка цієї моделі вважається досить надійною, але управління позашляховиком — "нудним", особливо через жорстку їзду.

Окрім того, деякі з ранніх моделей мають низку недоліків: несправні адаптивні фари, брязкіт передніх стекол і реле педалі зчеплення.

Ford Fiesta 1.0 EcoBoost

Фото машини Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Фото: auto.ria.com

Спочатку ця модель була розроблена як потужна, але при цьому маленька машина. Ранні версії двигуна EcoBoost мали "мокрий" ремінь ГРМ — ремінь, який змащувався моторним мастилом.

Виробник стверджує, що цей ремінь може прослужити 10 років або понад 240 тисяч кілометрів перед першою заміною. Однак постійний контакт з мастилом призвів до того, що деякі ремені почали зношуватись, забиваючи масляний фільтр і призводячи до дуже недешевого ремонту.

Ford Ka

Фото машини Ford Ka Фото: Ford

Ця машина першого покоління — доступна за ціною, але відома вразливістю перед іржею. Потенційним покупцям радять оглядати пороги, задні торці дверей та метал навколо кришки бака для палива.

Ранні моделі Ford Ka мали бензиновий двигун 1.3 Endura-E, який залишився від Ford Anglia 1959 року. Пізніші версії отримали ефективніші двигуни Duratec та Zetec. Тобто перші маленькі хетчбеки були повільнішими, але вимагали більше пального за конкурентів.

Land Rover Discovery 4

Фото машини Land Rover Discovery 4 Фото: Land Rover

Вживані Discovery 4 мають таку саму платформу, як і Range Rover Sport, і ціна робить їх привабливим варіантом. Проте ці машини, як і попередники лінійки JLR, схильні до проблем з електрикою.

Дослідники онлайн-платформи для торгівлі машинами Carwow з’ясували, що середньостатистичний власник такого позашляховика витратив на ремонт понад 115 тисяч гривень, а декому довелося вкласти в усунення несправностей в 10 разів більше — майже 1,49 мільйона гривень. Важливо, що йдеться про британських автовласників і, відповідно, британські ціни на догляд за авто.

Нагадаємо, оглядачі Jalopnik назвали п’ять моделей авто, які вважають найбільш довговічними. До списку потрапили автівки різних сегментів.

Автомеханік, який цінує у машинах в першу чергу надійність, розповів про власну машину, яка служить йому вже 10 років. З його слів, ця автівка не має сучасних "непотрібних наворотів", але є найкращим варіантом для нього.