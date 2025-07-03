Некачественная сборка и неисправности: каких моделей следует избегать, ища подержанное авто (фото)

Некоторые автолюбители считают, что плохих двигателей в наше время не делают. Однако, готовясь к покупке машины не из салона, не стоит рассматривать 5 популярных моделей, известных своими недостатками.

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Эти автомобили имеют низкое качество сборки и распространенные неисправности, как предупредили 2 июля в Mirror.

MG 6

Фото машины MG 6 Фото: MG

Эта модель сыграла важную роль в возрождении MG. Она была разработана в Китае, но построена в Великобритании. Ее хвалят за щедрые стандартные функции и конкурентоспособную цену.

Однако дизайн интерьера и качество сборки MG 6 считают ниже, чем у конкурентов. Кроме того, покупателям пришлось столкнуться с ограниченным выбором двигателей, а тем, кто выбрал V8, — с особой "прожорливостью" машины.

Opel Mokka

Фото машины Opel Mokka Фото: Stellantis

Механика этой модели считается достаточно надежной, но управление внедорожником — "скучным", особенно из-за жесткой езды.

Кроме того, некоторые из ранних моделей имеют ряд недостатков: неисправные адаптивные фары, дребезг передних стекол и реле педали сцепления.

Ford Fiesta 1.0 EcoBoost

Фото машины Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Фото: auto.ria.com

Изначально эта модель была разработана как мощная, но при этом маленькая машина. Ранние версии двигателя EcoBoost имели "мокрый" ремень ГРМ — ремень, который смазывался моторным маслом.

Производитель утверждает, что этот ремень может прослужить 10 лет или более 240 тысяч километров перед первой заменой. Однако постоянный контакт со смазкой привел к тому, что некоторые ремни начали изнашиваться, забивая масляный фильтр и приводя к очень недешевому ремонту.

Ford Ka

Фото машины Ford Ka Фото: Ford

Эта машина первого поколения — доступная по цене, но известна уязвимостью перед ржавчиной. Потенциальным покупателям советуют осматривать пороги, задние торцы дверей и металл вокруг крышки бака для топлива.

Ранние модели Ford Ka имели бензиновый двигатель 1.3 Endura-E, который остался от Ford Anglia 1959 года. Более поздние версии получили более эффективные двигатели Duratec и Zetec. То есть первые маленькие хэтчбеки были медленнее, но требовали больше топлива, чем конкуренты.

Land Rover Discovery 4

Фото машины Land Rover Discovery 4 Фото: Land Rover

Подержанные Discovery 4 имеют такую же платформу, как и Range Rover Sport, и цена делает их привлекательным вариантом. Тем не менее эти машины, как и предшественники линейки JLR, подвержены проблемам с электричеством.

Исследователи онлайн-платформы для торговли машинами Carwow выяснили, что среднестатистический владелец такого внедорожника потратил на ремонт более 115 тысяч гривен, а некоторым пришлось вложить в устранение неисправностей в 10 раз больше — почти 1,49 миллиона гривен. Важно, что речь идет о британских автовладельцах и, соответственно, британских ценах на уход за авто.

Напомним, обозреватели Jalopnik назвали пять моделей авто, которые считают наиболее долговечными. В список попали машины разных сегментов.

Автомеханик, который ценит в машинах в первую очередь надежность, рассказал о собственной машине, которая служит ему уже 10 лет. По его словам, эта машина не имеет современных "ненужных наворотов", но является лучшим вариантом для него.