Преодолевают сотни тысяч километров без проблем: обозреватели назвали 5 самых надежных авто (фото)

Среди разнообразия современных моделей найти долговечный автомобиль, который выдержит пробег в сотни тысяч километров без значительных поломок, непросто. Впрочем, потребители выделяют несколько самых надежных авто, с которыми возникает меньше всего проблем.

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Издание Jalopnik на основе потребительских отчетов составило перечень из пяти самых долговечных автомобилей, для которых не проблема проехать более 320 000 километров. В списке представлены модели разных сегментов.

Chevrolet Silverado

Пикап Chevrolet Silverado журналисты называют одним из самых долговечных в своем классе, а в последнем исследовании надежности автомобилей JD Power он возглавил рейтинг автомобилей с наименьшим количеством зарегистрированных потребителями проблем после трех лет использования. Эта модель предлагает удобную систему управления без помощи рук и многофункциональные задние двери, которые могут иметь встроенные динамики.

Chevrolet Silverado назван одним из самых надежных пикапов Фото: Flickr/ RL GNZLZ

Honda Accord

Обозреватели сравнили Toyota Camry и Honda Accord и отметили, что элегантная модель от Honda отличается заметно более динамичным управлением. Кроме того, Accord может поставлять собственные гибридные модели, и ее владельцы редко сообщают о серьезных поломках. По мнению журналистов, Accord является лучшим выбором как для миллениалов и поколения Z, а также для водителей, которые покупают себе автомобиль впервые.

Honda Accord с динамичным управлением является хорошим выбором для миллениалов и поколения Z Фото: Wikipedia / Puffin77

Toyota Sienna

Несмотря на определенные эстетические недостатки, минивэн Toyota Sienna является отличным выбором для семейных путешествий. Этот автомобиль имеет встроенный холодильник для закусок и напитков, пылесос для быстрой уборки и мультимедийную систему на задних сиденьях для развлечения детей в дороге. В Sienna 2025 года также была представлена новая комплексная система сканирования задних сидений, чтобы следить за детьми во время поездки, и разнообразные системы предупреждения и сигнализацию.

Водительское кожаное сиденье Sienna оснащено подогревом и вентиляцией, а комплектация XSE предлагает спортивную подвеску.

Минивэн Toyota Sienna подойдет для семей с детьми Фото: Wikipedia / Dinkun Chen

Toyota Prius

Гибридная Toyota Prius, по словам обозревателей, является одним из лучших сочетаний цены и качества. Ее владельцы смогут также сэкономить на топливе, используя в дороге электротягу (она дает дополнительный запас хода до 72 километров). Версия 2025 года может обеспечить 196 лошадиных сил — на 60% больше версии предыдущего поколения. Также современную версию можно дополнительно настроить с полным приводом для улучшения всепогодных характеристик и системой подзарядки от сети.

Гибридная Toyota Prius позволит сэкономить на топливе Фото: Flickr / dambranslv

Honda CR-V Hybrid

Компактный кроссовер Honda CR-V Hybrid является бестселлером в текущей линейке. Ее дизайн ориентирован на поездки по легкому бездорожью и является надежным вариантом для поездок за город. Также в дилерские центры поступает новая гибридная версия TrailSport со стандартным полным приводом и вездеходными шинами, а также подогревом передних сидений, люком на крыше и подогревом руля.

Honda последние 25 лет является одним из самых популярных внедорожников в США Фото: Flickr / harry_nl

Напомним, издание WhatCar 9 июня опубликовало список 10 самых надежных подержанных авто премиум-класса. В топ вошли модели от BMW, Lexus, Jaguar, Skoda, Mercedes-Benz и Mazda.

Также издание Consumer Reports, которое специализируется на потребительских исследованиях, в феврале публиковало топ самых качественных и надежных авто 2025 года. В нем преобладали модели японских компаний.