Шикарные и беспроблемные: названы самые надежные подержанные авто премиум-класса (фото)

Люксовые авто комфортные и богато оснащены, однако далеко не все они являются беспроблемными. Эксперты определили самые надежные премиальные модели.

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Результаты исследования опубликовало издание WhatCar.

В его рамках опросили владельцев авто премиум-класса в возрасте до 5 лет, чтобы они рассказали об основных проблемах и неисправностях. Частота посещения сервисных станций и стоимость ремонта повлияли на место той или иной модели в рейтинге.

Отмечается, что дорогие автомобили стали менее надежными — их средний рейтинг по сегменту составляет 89,4% тогда, как в 2023 году он составлял 91,1%.

10 место. BMW 330e PHEV (2016-2020 гг.) — рейтинг надежности 92%

BMW 330e Фото: Auto Express

Плагин-гибрид BMW 3 Series F30 на удивление надежен, хотя более проблемный, чем бензиновая версия модели. Неисправности обнаружили у 16% авто, причем чаще всего выходило из строя электрооборудование. Более половины машин задерживалась на СТО на неделю или даже дольше. Средняя стоимость ремонта составила 2000 долларов, что немало.

Проблемные места — электроника, навигация, мультимедиа.

9 место. Mazda 6 (2013-2022 гг.) — рейтинг надежности 92,3%

Mazda 6 Фото: Mazda

Седан Mazda 6 является самым дешевым в рейтинге, однако по качеству может соперничать с более дорогими премиальными моделями. Проблемы зафиксировали в 35% авто, однако обычно они были мелкими и касались кузовных деталей, тормозов и электроники. Большинство машин отремонтировали за день и бесплатно — по гарантии. Стоимость ремонта составляет от 680 до 1000 долларов.

Проблемные места — кузовные детали, кондиционер, тормоза, электроника.

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8 место. Mercedes-Benz E-Class (2016-2024 гг.) — рейтинг надежности 92,7%

Проблемными оказались 25% Mercedes E-Class W213. Хотя неисправности были не слишком серьезными (в основном электроника), 43% машин задерживались на СТО на неделю и более. Хотя 86% случаев были гарантийными, остальным владельцам пришлось заплатить от 400 до 2000 долларов.

Проблемные места — электроника, подвеска.

7 место. Skoda Superb TDI (2015-2024 гг.) — рейтинг надежности 92,9%

Skoda Superb Фото: Skoda

Дизельные Skoda Superb надежнее бензиновых — лишь 13% авто столкнулись с неисправностями. Чаще всего выходили из строя двигатель, выхлоп и подвеска. 47% машин ремонтировали больше недели. 67% случаев были гарантийными, однако в целом Superb дешевый в содержании — средняя стоимость ремонта составляет 400 долларов.

Проблемные места — двигатель, выхлоп, подвеска.

6 место. Jaguar XF (2015-2024 гг.) — рейтинг надежности 94,7%

Jaguar XF Фото: Jaguar

Вопреки стереотипам, седан Jaguar XF второго поколения довольно надежный. Проблемными являются лишь 14% авто, а основные неисправности возникают в отделке, двигателе, электронике и мультимедиа. Две трети авто отремонтировали за день, а 83% — по гарантии. Средняя стоимость составила от 400 до 680 долларов.

Проблемные места — внешняя и внутренняя отделка, двигатель, электроника, мультимедиа.

5 место. BMW 3 Series G20 дизель (с 2019 года) — рейтинг надежности 96%

BMW 3 Series G20 Фото: BMW

Дизельные BMW 3 Series ненамного проблем нише бензиновых, но все равно надежны — 17% машин посещали СТО. Чаще всего выходили из строя двигатель, электроника и кузовные детали. 80% авто отремонтировали бесплатно по гарантии, остальные владельцы платили до 70 долларов.

Проблемные места — двигатель, кузовные детали, электроника.

4 место. BMW 3 Series F30 дизель (2012-2019 гг.) — рейтинг надежности 96,5%

BMW 3 Series F30 Фото: BMW

Дизельный BMW 3 Series F30 несколько надежнее своего преемника — неисправности выявили у 15% авто. Чаще всего выходили из строя аккумулятор, кузовные детали, электроника и подвеска. Обычно ремонт длился день и в половине случаев был гарантийным. Остальные владельцы платили до $270.

Проблемные места — аккумулятор, кузовные детали, электроника, подвеска

3 место. BMW 5 Series G30 бензин (2017-2023 гг.) — рейтинг надежности 96,7%

BMW 5 Series G30 Фото: BMW

Только 14% бензиновых BMW 5 Series предыдущего поколения побывали на СТО, причем обычно из-за проблем с электроникой. 75% авто отремонтировали по гарантии, остальные владельцы заплатили от 270 до 400 долларов.

Проблемные места — электроника, мультимедиа.

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2 место. BMW 3 Series G20 бензин (с 2019 года) — рейтинг надежности 97,5%

BMW 3 Series G20 Фото: BMW

9% бензиновых BMW 3 Series нынешней генерации имели неисправности. Как правило, выходили из строя двигатель и электроника, причем у 89% это были гарантийные случаи. Впрочем, 44% машин находились на СТО больше недели.

Проблемные места — двигатель, электроника.

1 место. Lexus ES (с 2018 года) — рейтинг надежности 99,3%

Lexus ES Фото: Lexus

Lexus всегда ставил на первое место надежность, поэтому неудивительно, что только в 4% седанов ES обнаружили неисправности. Все они были исправлены по гарантии. Некоторые Lexus ES отремонтировали за день, другие держали на СТО по неделе.

Проблемные места — мультимедиа.

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