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Авто

Доступные и экономичные: названы лучшие компактные авто с пробегом стоимостью до $13 000 (фото)

vw golf ford focus, Volkswagen Golf, Ford Focus, авто с пробегом, Подержанные авто
Фото: drive.com.au | Эксперты назвали лучшие подержанные хэтчбеки С-класса

Подержанные авто С-класса чаще всего завозят в Украину из Европы. Городские хэтчбеки недорогие, практичные и экономичные.

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Лучшие компактные авто с пробегом определило британское издание WhatCar. Эксперты выбрали модели стоимостью до 10 000 фунтов стерлингов ($13 000).

10 место — Kia Ceed

Kia Ceed, авто с пробегом, Подержанные авто, лучшие компактные авто, Fullscreen
Kia Ceed
Фото: Kia

Kia Ceed третьего поколения — недорогой хэтчбек с богатым оснащением и экономичными двигателями. К тому же, эта модель дешевая в содержании.

Плюсы:

  • богатое оснащение;
  • продуманный салон;
  • большой багажник.

Минусы:

  • есть более практичные аналоги;
  • невыразительная управляемость.
Важно
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Для большой семьи: Kia показала стильный и просторный минивэн-кроссовер за $15 000 (фото)

9 место — Hyundai i30

Hyundai i30, авто с пробегом, Подержанные авто, лучшие компактные авто, Fullscreen
Hyundai i30
Фото: drive.com.au

Побратим Kia Ceed несколько дешевле и имеет лучшие настройки шасси. Хэтчбек Hyundai i30 довольно просторный, богато оснащен и имеет комфортабельную подвеску. Модель считается надежной.

Плюсы:

  • невысокая цена;
  • большой багажник.

Минусы:

  • тесный задний ряд;
  • неинтересная управляемость.

8 место — Honda Civic

Honda Civic, авто с пробегом, Подержанные авто, лучшие компактные авто, Fullscreen
Honda Civic
Фото: Honda

Honda Civic предыдущего поколения привлекает управляемостью, экономичными двигателями и большим багажником. Однако мультимедийная система авто уже устарела.

Плюсы:

  • хорошая управляемость;
  • большой багажник;
  • богатое оснащение по безопасности.

Минусы:

  • устаревшая мультимедиа;
  • тесный задний ряд;
  • слабая шумоизоляция.

7 место — BMW 1 Series

BMW 1 Series, авто с пробегом, Подержанные авто, лучшие компактные авто, Fullscreen
BMW 1 Series
Фото: BMW

BMW 1 Series второго поколения — уникальный заднеприводный хэтчбек С-класса с образцовой управляемостью. Он не столь просторен, как конкуренты, зато комплектовался мощными двигателями.

Плюсы:

  • отличная управляемость;
  • неплохая динамика;
  • надежность.

Минусы:

  • тесный задний ряд;
  • высокая цена.

6 место — Ford Focus

Ford Focus, авто с пробегом, Подержанные авто, лучшие компактные авто, Fullscreen
Ford Focus
Фото: Ford

Ford Focus четвертой генерации не настолько интересен в управляемости, как BMW 1 Series, однако среди переднеприводных хэтчбеков С-класса с ним мало кто может сравниться. К тому же, он довольно экономичен.

Плюсы:

  • хорошая управляемость;
  • экономичные турбомоторы.

Минусы:

  • не самое лучшее качество отделки;
  • жестковатая езда.

5 место — Volkswagen Golf VII

Volkswagen Golf, авто с пробегом, Подержанные авто, лучшие компактные авто, Fullscreen
Volkswagen Golf VII
Фото: Volkswagen

Volkswagen Golf — стандарт в С-классе. У него качественный салон, комфортабельная подвеска и неплохая управляемость. В линейке есть экономичные бензиновые и дизельные версии.

Плюсы:

  • качественный интерьер;
  • комфортабельная подвеска.

Минусы:

  • завышенная цена;
  • не самый просторный внутри.

4 место — Skoda Scala

Skoda Scala, авто с пробегом, Подержанные авто, лучшие компактные авто, Fullscreen
Skoda Scala
Фото: Skoda

Skoda Scala — одна из самых дешевых моделей С-класса. У него просторный салон и большой багажник и неплохо настроенное шасси.

Плюсы:

  • хорошо настроенная подвеска;
  • просторный салон и багажник.

Минусы:

  • качество отделки не самое лучшее;
  • слабая шумоизоляция.
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3 место — Audi A3

Audi A3, авто с пробегом, Подержанные авто, лучшие компактные авто, Fullscreen
Audi A3
Фото: Audi

Audi A3 — премиальный собрат Volkswagen Golf с более качественным салоном. Хэтчбек отличается неплохо настроенным шасси и имеет широкую линейку бензиновых и дизельных двигателей.

Плюсы:

  • тяговитые двигатели;
  • качественный салон.

Минусы:

  • тесноватый задний ряд;
  • небогатая комплектация.

2 место — SEAT Leon

SEAT Leon, авто с пробегом, Подержанные авто, лучшие компактные авто, Fullscreen
SEAT Leon
Фото: SEAT

SEAT Leon третьего поколения — еще одна модель на платформе VW Golf, которая делает ставку на управляемость. К тому же, хэтчбек довольно недорогой, хотя внутренняя отделка у него не такая качественная, как у собратьев.

Плюсы:

  • превосходная управляемость;
  • богатое оснащение;
  • невысокая цена.

Минусы:

  • жестковатая езда;
  • не самая лучшая шумоизоляция.

1 место — Skoda Octavia

Skoda Octavia A7, авто с пробегом, Подержанные авто, лучшие компактные авто, Fullscreen
Skoda Octavia A7
Фото: Skoda

Skoda Octavia A7 — одна из самых практичных моделей С-класса. Лифтбек имеет просторный салон и очень большой багажник. Модель недорогая, богато оснащена и имеет широкую линейку двигателей.

Плюсы:

  • просторные салон и багажник;
  • невысокая цена;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • слишком простая базовая версия.

Ранее Фокус рассказывал о лучших компактных кроссоверах с пробегом стоимостью до $13 000.

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