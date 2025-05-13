Доступные и экономичные: названы лучшие компактные авто с пробегом стоимостью до $13 000 (фото)

Подержанные авто С-класса чаще всего завозят в Украину из Европы. Городские хэтчбеки недорогие, практичные и экономичные.

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Лучшие компактные авто с пробегом определило британское издание WhatCar. Эксперты выбрали модели стоимостью до 10 000 фунтов стерлингов ($13 000).

10 место — Kia Ceed

Kia Ceed Фото: Kia

Kia Ceed третьего поколения — недорогой хэтчбек с богатым оснащением и экономичными двигателями. К тому же, эта модель дешевая в содержании.

Плюсы:

богатое оснащение;

продуманный салон;

большой багажник.

Минусы:

есть более практичные аналоги;

невыразительная управляемость.

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9 место — Hyundai i30

Hyundai i30 Фото: drive.com.au

Побратим Kia Ceed несколько дешевле и имеет лучшие настройки шасси. Хэтчбек Hyundai i30 довольно просторный, богато оснащен и имеет комфортабельную подвеску. Модель считается надежной.

Плюсы:

невысокая цена;

большой багажник.

Минусы:

тесный задний ряд;

неинтересная управляемость.

8 место — Honda Civic

Honda Civic Фото: Honda

Honda Civic предыдущего поколения привлекает управляемостью, экономичными двигателями и большим багажником. Однако мультимедийная система авто уже устарела.

Плюсы:

хорошая управляемость;

большой багажник;

богатое оснащение по безопасности.

Минусы:

устаревшая мультимедиа;

тесный задний ряд;

слабая шумоизоляция.

7 место — BMW 1 Series

BMW 1 Series Фото: BMW

BMW 1 Series второго поколения — уникальный заднеприводный хэтчбек С-класса с образцовой управляемостью. Он не столь просторен, как конкуренты, зато комплектовался мощными двигателями.

Плюсы:

отличная управляемость;

неплохая динамика;

надежность.

Минусы:

тесный задний ряд;

высокая цена.

6 место — Ford Focus

Ford Focus Фото: Ford

Ford Focus четвертой генерации не настолько интересен в управляемости, как BMW 1 Series, однако среди переднеприводных хэтчбеков С-класса с ним мало кто может сравниться. К тому же, он довольно экономичен.

Плюсы:

хорошая управляемость;

экономичные турбомоторы.

Минусы:

не самое лучшее качество отделки;

жестковатая езда.

5 место — Volkswagen Golf VII

Volkswagen Golf VII Фото: Volkswagen

Volkswagen Golf — стандарт в С-классе. У него качественный салон, комфортабельная подвеска и неплохая управляемость. В линейке есть экономичные бензиновые и дизельные версии.

Плюсы:

качественный интерьер;

комфортабельная подвеска.

Минусы:

завышенная цена;

не самый просторный внутри.

4 место — Skoda Scala

Skoda Scala Фото: Skoda

Skoda Scala — одна из самых дешевых моделей С-класса. У него просторный салон и большой багажник и неплохо настроенное шасси.

Плюсы:

хорошо настроенная подвеска;

просторный салон и багажник.

Минусы:

качество отделки не самое лучшее;

слабая шумоизоляция.

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3 место — Audi A3

Audi A3 Фото: Audi

Audi A3 — премиальный собрат Volkswagen Golf с более качественным салоном. Хэтчбек отличается неплохо настроенным шасси и имеет широкую линейку бензиновых и дизельных двигателей.

Плюсы:

тяговитые двигатели;

качественный салон.

Минусы:

тесноватый задний ряд;

небогатая комплектация.

2 место — SEAT Leon

SEAT Leon Фото: SEAT

SEAT Leon третьего поколения — еще одна модель на платформе VW Golf, которая делает ставку на управляемость. К тому же, хэтчбек довольно недорогой, хотя внутренняя отделка у него не такая качественная, как у собратьев.

Плюсы:

превосходная управляемость;

богатое оснащение;

невысокая цена.

Минусы:

жестковатая езда;

не самая лучшая шумоизоляция.

1 место — Skoda Octavia

Skoda Octavia A7 Фото: Skoda

Skoda Octavia A7 — одна из самых практичных моделей С-класса. Лифтбек имеет просторный салон и очень большой багажник. Модель недорогая, богато оснащена и имеет широкую линейку двигателей.

Плюсы:

просторные салон и багажник;

невысокая цена;

богатое оснащение.

Минусы:

слишком простая базовая версия.

Ранее Фокус рассказывал о лучших компактных кроссоверах с пробегом стоимостью до $13 000.

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