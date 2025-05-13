Доступні та економічні: названо кращі компактні авто з пробігом вартістю до $13 000 (фото)
Вживані авто С-класу найчастіше завозять в Україну з Європи. Міські хетчбеки недорогі, практичні та економічні.
Кращі компактні авто з пробігом визначило британське видання WhatCar. Експерти обрали моделі вартістю до 10 000 фунтів стерлінгів ($13 000).
10 місце – Kia Ceed
Kia Ceed третього покоління – недорогий хетчбек із багатим оснащенням та економічними двигунами. До того ж, ця модель дешева в утриманні.
Плюси:
- багате оснащення;
- продуманий салон;
- великий багажник.
Мінуси:
- є практичніші аналоги;
- невиразна керованість.
9 місце – Hyundai i30
Побратим Kia Ceed дещо дешевший та має кращі налаштування шасі. Хетчбек Hyundai i30 доволі просторий, багато оснащений та має комфортабельну підвіску. Модель вважається надійною.
Плюси:
- невисока ціна;
- великий багажник.
Мінуси:
- тісний задній ряд;
- нецікава керованість.
8 місце – Honda Civic
Honda Civic попереднього покоління приваблює керованістю, економічними двигунами та великим багажником. Однак мультимедійна система авто вже застаріла.
Плюси:
- гарна керованість;
- великий багажник;
- багате оснащення з безпеки.
Мінуси:
- застаріла мультимедіа;
- тісний задній ряд;
- слабка шумоізоляція.
7 місце – BMW 1 Series
BMW 1 Series другого покоління – унікальний задньопривідний хетчбек С-класу зі зразковою керованістю. Він не настільки просторий, як конкуренти, зате комплектувався потужними двигунами.
Плюси:
- чудова керованість;
- непогана динаміка;
- надійність.
Мінуси:
- тісний задній ряд;
- висока ціна.
6 місце – Ford Focus
Ford Focus четвертої генерації не настільки цікавий у керованості, як BMW 1 Series, проте серед передньопривідних хетчбеків С-класу з ним мало хто може зрівнятися. До того ж, він доволі економічний.
Плюси:
- гарна керованість;
- економічні турбомотори.
Мінуси:
- не найкраща якість оздоблення;
- жорсткувата їзда.
5 місце – Volkswagen Golf VII
Volkswagen Golf – стандарт у С-класі. У нього якісний салон, комфортабельна підвіска та непогана керованість. У лінійці є економічні бензинові та дизельні версії.
Плюси:
- якісний інтер’єр;
- комфортабельна підвіска.
Мінуси:
- завищена ціна;
- не найпросторіший усередині.
4 місце – Skoda Scala
Skoda Scala – одна з найдешевших моделей С-класу. У нього просторий салон та великий багажник і непогано налаштоване шасі.
Плюси:
- гарно налаштована підвіска;
- просторий салон і багажник.
Мінуси:
- якість оздоблення не найкраща;
- слабка шумоізоляція.
3 місце – Audi A3
Audi A3 – преміальний побратим Volkswagen Golf з якіснішим салоном. Хетчбек вирізняється непогано налаштованим шасі та має широку лінійку бензинових та дизельних двигунів.
Плюси:
- тяговиті двигуни;
- якісний салон.
Мінуси:
- тіснуватий задній ряд;
- небагата комплектація.
2 місце – SEAT Leon
SEAT Leon третього покоління – ще одна модель на платформі VW Golf, яка робить ставку на керованість. До того ж, хетчбек доволі недорогий, хоча внутрішнє оздоблення в нього не таке якісне, як у побратимів.
Плюси:
- чудова керованість;
- багате оснащення;
- невисока ціна.
Мінуси:
- жорсткувата їзда;
- не найкраща шумоізоляція.
1 місце – Skoda Octavia
Skoda Octavia A7 – одна з найпрактичніших моделей С-класу. Ліфтбек має просторий салон та дуже великий багажник. Модель недорога, багато оснащена та має широку лінійку двигунів.
Плюси:
- просторі салон та багажник;
- невисока ціна;
- багате оснащення.
Мінуси:
- надто проста базова версія.
Раніше Фокус розповідав про кращі компактні кросовери з пробігом вартістю до $13 000.
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