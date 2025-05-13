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Доступні та економічні: названо кращі компактні авто з пробігом вартістю до $13 000 (фото)

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Фото: drive.com.au | Експерти назвали кращі вживані хетчбеки С-класу

Вживані авто С-класу найчастіше завозять в Україну з Європи. Міські хетчбеки недорогі, практичні та економічні.

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Кращі компактні авто з пробігом визначило британське видання WhatCar. Експерти обрали моделі вартістю до 10 000 фунтів стерлінгів ($13 000).

10 місце – Kia Ceed

Kia Ceed, авто з пробігом, Вживані авто, кращі компактні авто, Fullscreen
Kia Ceed
Фото: Kia

Kia Ceed третього покоління – недорогий хетчбек із багатим оснащенням та економічними двигунами. До того ж, ця модель дешева в утриманні.

Плюси:

  • багате оснащення;
  • продуманий салон;
  • великий багажник.

Мінуси:

  • є практичніші аналоги;
  • невиразна керованість.
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9 місце – Hyundai i30

Hyundai i30, авто з пробігом, Вживані авто, кращі компактні авто, Fullscreen
Hyundai i30
Фото: drive.com.au

Побратим Kia Ceed дещо дешевший та має кращі налаштування шасі. Хетчбек Hyundai i30 доволі просторий, багато оснащений та має комфортабельну підвіску. Модель вважається надійною.

Плюси:

  • невисока ціна;
  • великий багажник.

Мінуси:

  • тісний задній ряд;
  • нецікава керованість.

8 місце – Honda Civic

Honda Civic, авто з пробігом, Вживані авто, кращі компактні авто, Fullscreen
Honda Civic
Фото: Honda

Honda Civic попереднього покоління приваблює керованістю, економічними двигунами та великим багажником. Однак мультимедійна система авто вже застаріла.

Плюси:

  • гарна керованість;
  • великий багажник;
  • багате оснащення з безпеки.

Мінуси:

  • застаріла мультимедіа;
  • тісний задній ряд;
  • слабка шумоізоляція.

7 місце – BMW 1 Series

BMW 1 Series, авто з пробігом, Вживані авто, кращі компактні авто, Fullscreen
BMW 1 Series
Фото: BMW

BMW 1 Series другого покоління – унікальний задньопривідний хетчбек С-класу зі зразковою керованістю. Він не настільки просторий, як конкуренти, зате комплектувався потужними двигунами.

Плюси:

  • чудова керованість;
  • непогана динаміка;
  • надійність.

Мінуси:

  • тісний задній ряд;
  • висока ціна.

6 місце – Ford Focus

Ford Focus, авто з пробігом, Вживані авто, кращі компактні авто, Fullscreen
Ford Focus
Фото: Ford

Ford Focus четвертої генерації не настільки цікавий у керованості, як BMW 1 Series, проте серед передньопривідних хетчбеків С-класу з ним мало хто може зрівнятися. До того ж, він доволі економічний.

Плюси:

  • гарна керованість;
  • економічні турбомотори.

Мінуси:

  • не найкраща якість оздоблення;
  • жорсткувата їзда.

5 місце – Volkswagen Golf VII

Volkswagen Golf, авто з пробігом, Вживані авто, кращі компактні авто, Fullscreen
Volkswagen Golf VII
Фото: Volkswagen

Volkswagen Golf – стандарт у С-класі. У нього якісний салон, комфортабельна підвіска та непогана керованість. У лінійці є економічні бензинові та дизельні версії.

Плюси:

  • якісний інтер’єр;
  • комфортабельна підвіска.

Мінуси:

  • завищена ціна;
  • не найпросторіший усередині.

4 місце – Skoda Scala

Skoda Scala, авто з пробігом, Вживані авто, кращі компактні авто, Fullscreen
Skoda Scala
Фото: Skoda

Skoda Scala – одна з найдешевших моделей С-класу. У нього просторий салон та великий багажник і непогано налаштоване шасі.

Плюси:

  • гарно налаштована підвіска;
  • просторий салон і багажник.

Мінуси:

  • якість оздоблення не найкраща;
  • слабка шумоізоляція.
Важливо
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3 місце – Audi A3

Audi A3, авто з пробігом, Вживані авто, кращі компактні авто, Fullscreen
Audi A3
Фото: Audi

Audi A3 – преміальний побратим Volkswagen Golf з якіснішим салоном. Хетчбек вирізняється непогано налаштованим шасі та має широку лінійку бензинових та дизельних двигунів.

Плюси:

  • тяговиті двигуни;
  • якісний салон.

Мінуси:

  • тіснуватий задній ряд;
  • небагата комплектація.

2 місце – SEAT Leon

SEAT Leon, авто з пробігом, Вживані авто, кращі компактні авто, Fullscreen
SEAT Leon
Фото: SEAT

SEAT Leon третього покоління – ще одна модель на платформі VW Golf, яка робить ставку на керованість. До того ж, хетчбек доволі недорогий, хоча внутрішнє оздоблення в нього не таке якісне, як у побратимів.

Плюси:

  • чудова керованість;
  • багате оснащення;
  • невисока ціна.

Мінуси:

  • жорсткувата їзда;
  • не найкраща шумоізоляція.

1 місце – Skoda Octavia

Skoda Octavia A7, авто з пробігом, Вживані авто, кращі компактні авто, Fullscreen
Skoda Octavia A7
Фото: Skoda

Skoda Octavia A7 – одна з найпрактичніших моделей С-класу. Ліфтбек має просторий салон та дуже великий багажник. Модель недорога, багато оснащена та має широку лінійку двигунів.

Плюси:

  • просторі салон та багажник;
  • невисока ціна;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • надто проста базова версія.

Раніше Фокус розповідав про кращі компактні кросовери з пробігом вартістю до $13 000.

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