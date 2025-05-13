Доступні та економічні: названо кращі компактні авто з пробігом вартістю до $13 000 (фото)

Вживані авто С-класу найчастіше завозять в Україну з Європи. Міські хетчбеки недорогі, практичні та економічні.

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Кращі компактні авто з пробігом визначило британське видання WhatCar. Експерти обрали моделі вартістю до 10 000 фунтів стерлінгів ($13 000).

10 місце – Kia Ceed

Kia Ceed Фото: Kia

Kia Ceed третього покоління – недорогий хетчбек із багатим оснащенням та економічними двигунами. До того ж, ця модель дешева в утриманні.

Плюси:

багате оснащення;

продуманий салон;

великий багажник.

Мінуси:

є практичніші аналоги;

невиразна керованість.

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9 місце – Hyundai i30

Hyundai i30 Фото: drive.com.au

Побратим Kia Ceed дещо дешевший та має кращі налаштування шасі. Хетчбек Hyundai i30 доволі просторий, багато оснащений та має комфортабельну підвіску. Модель вважається надійною.

Плюси:

невисока ціна;

великий багажник.

Мінуси:

тісний задній ряд;

нецікава керованість.

8 місце – Honda Civic

Honda Civic Фото: Honda

Honda Civic попереднього покоління приваблює керованістю, економічними двигунами та великим багажником. Однак мультимедійна система авто вже застаріла.

Плюси:

гарна керованість;

великий багажник;

багате оснащення з безпеки.

Мінуси:

застаріла мультимедіа;

тісний задній ряд;

слабка шумоізоляція.

7 місце – BMW 1 Series

BMW 1 Series Фото: BMW

BMW 1 Series другого покоління – унікальний задньопривідний хетчбек С-класу зі зразковою керованістю. Він не настільки просторий, як конкуренти, зате комплектувався потужними двигунами.

Плюси:

чудова керованість;

непогана динаміка;

надійність.

Мінуси:

тісний задній ряд;

висока ціна.

6 місце – Ford Focus

Ford Focus Фото: Ford

Ford Focus четвертої генерації не настільки цікавий у керованості, як BMW 1 Series, проте серед передньопривідних хетчбеків С-класу з ним мало хто може зрівнятися. До того ж, він доволі економічний.

Плюси:

гарна керованість;

економічні турбомотори.

Мінуси:

не найкраща якість оздоблення;

жорсткувата їзда.

5 місце – Volkswagen Golf VII

Volkswagen Golf VII Фото: Volkswagen

Volkswagen Golf – стандарт у С-класі. У нього якісний салон, комфортабельна підвіска та непогана керованість. У лінійці є економічні бензинові та дизельні версії.

Плюси:

якісний інтер’єр;

комфортабельна підвіска.

Мінуси:

завищена ціна;

не найпросторіший усередині.

4 місце – Skoda Scala

Skoda Scala Фото: Skoda

Skoda Scala – одна з найдешевших моделей С-класу. У нього просторий салон та великий багажник і непогано налаштоване шасі.

Плюси:

гарно налаштована підвіска;

просторий салон і багажник.

Мінуси:

якість оздоблення не найкраща;

слабка шумоізоляція.

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3 місце – Audi A3

Audi A3 Фото: Audi

Audi A3 – преміальний побратим Volkswagen Golf з якіснішим салоном. Хетчбек вирізняється непогано налаштованим шасі та має широку лінійку бензинових та дизельних двигунів.

Плюси:

тяговиті двигуни;

якісний салон.

Мінуси:

тіснуватий задній ряд;

небагата комплектація.

2 місце – SEAT Leon

SEAT Leon Фото: SEAT

SEAT Leon третього покоління – ще одна модель на платформі VW Golf, яка робить ставку на керованість. До того ж, хетчбек доволі недорогий, хоча внутрішнє оздоблення в нього не таке якісне, як у побратимів.

Плюси:

чудова керованість;

багате оснащення;

невисока ціна.

Мінуси:

жорсткувата їзда;

не найкраща шумоізоляція.

1 місце – Skoda Octavia

Skoda Octavia A7 Фото: Skoda

Skoda Octavia A7 – одна з найпрактичніших моделей С-класу. Ліфтбек має просторий салон та дуже великий багажник. Модель недорога, багато оснащена та має широку лінійку двигунів.

Плюси:

просторі салон та багажник;

невисока ціна;

багате оснащення.

Мінуси:

надто проста базова версія.

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