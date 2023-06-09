Новий BMW 1 Series 2024 вперше помітили під час тестів (фото)

Оновлений BMW 1 Series отримає як зовнішні, так і внутрішні доопрацювання. Заряджена версія BMW M135i стане ще агресивнішою та швидшою.

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Оновлений хетчбек BMW 1 Series помітили під час тестів на треку. Модель зміниться для 2024 модельного року. Про це розповіли на сайті AutoExpress.

На тестах побачили заряджений хетчбек BMW M135i. Він конкуруватиме з Honda Civic Type R та Audi S3.

Оновлений BMW 1 Series отримає як зовнішні, так і внутрішні доопрацювання. Вони допоможуть моделі залишатись актуальною.

Спереду з'явиться тонша, але ширша решітка радіатора. Фари отримають нову графіку зі світлодіодними елементами. Також хетчбек оснастять новими передніми та задніми бамперами.

Хетчбек оснастять новою решіткою радіатора Фото: AutoExpress

Позаду BMW M135i розташовані подвійні вихлопні патрубки. Зазвичай, вони доступні тільки на повноцінних моделях BMW M.

Ззаду з'являться чотири вихлопні патрубки Фото: AutoExpress

Судячи зі збільшених повітрозабірників, оновлений BMW M135i може отримати доопрацьований двигун. Нинішня модель оснащується 2,0-літровим турбованим двигуном потужністю 306 к.с. і 450 Нм крутного моменту.

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В інтер'єрі також станеться кілька змін. Однією з найпомітніших стане заміна 10,25-дюймового мультимедійного дисплея на 12,3-дюймовий.

Новий BMW 1 Series отримає 12,3-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи Фото: AutoExpress

Прем'єра оновленого BMW 1 Series відбудеться до кінця 2023 року. Новий BMW M135i буде представлений разом зі стандартною версією моделі.

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