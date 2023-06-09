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Новий BMW 1 Series 2024 вперше помітили під час тестів (фото)

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Фото: BMW Blog | Оновлений BMW 1 Series стане сучаснішим та технологічнішим

Оновлений BMW 1 Series отримає як зовнішні, так і внутрішні доопрацювання. Заряджена версія BMW M135i стане ще агресивнішою та швидшою.

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Оновлений хетчбек BMW 1 Series помітили під час тестів на треку. Модель зміниться для 2024 модельного року. Про це розповіли на сайті AutoExpress.

На тестах побачили заряджений хетчбек BMW M135i. Він конкуруватиме з Honda Civic Type R та Audi S3.

Оновлений BMW 1 Series отримає як зовнішні, так і внутрішні доопрацювання. Вони допоможуть моделі залишатись актуальною.

Спереду з'явиться тонша, але ширша решітка радіатора. Фари отримають нову графіку зі світлодіодними елементами. Також хетчбек оснастять новими передніми та задніми бамперами.

BMW 1 Series 2024 Fullscreen
Хетчбек оснастять новою решіткою радіатора
Фото: AutoExpress

Позаду BMW M135i розташовані подвійні вихлопні патрубки. Зазвичай, вони доступні тільки на повноцінних моделях BMW M.

BMW 1 Series 2024 Fullscreen
Ззаду з'являться чотири вихлопні патрубки
Фото: AutoExpress

Судячи зі збільшених повітрозабірників, оновлений BMW M135i може отримати доопрацьований двигун. Нинішня модель оснащується 2,0-літровим турбованим двигуном потужністю 306 к.с. і 450 Нм крутного моменту.

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В інтер'єрі також станеться кілька змін. Однією з найпомітніших стане заміна 10,25-дюймового мультимедійного дисплея на 12,3-дюймовий.

BMW 1 Series 2024 Fullscreen
Новий BMW 1 Series отримає 12,3-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи
Фото: AutoExpress

Прем'єра оновленого BMW 1 Series відбудеться до кінця 2023 року. Новий BMW M135i буде представлений разом зі стандартною версією моделі.

Раніше Фокус писав, що в Україні з'явився новий спорткар BMW M4 CSL.