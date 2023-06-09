Новый BMW 1 Series 2024 впервые заметили во время тестов (фото)

Обновленный BMW 1 Series получит как внешние, так и внутренние доработки. Заряженная версия BMW M135i станет еще агрессивнее и быстрее.

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Обновленный хэтчбек BMW 1 Series заметили во время тестов на гоночном треке. Модель преобразиться для 2024 модельного года. Об этом рассказали на сайте Autoexpress.

На тестах заметили заряженный хэтчбек BMW M135i. Он будет конкурировать с Honda Civic Type R и Audi S3.

Обновленный BMW 1 Series получит как внешние, так и внутренние доработки. Они помогут модели оставаться актуальной.

Спереди появится более тонкая, но широкая решетка радиатора. Фары получат новую графику со светодиодными элементами. Также хэтчбек оснастят новыми передними и задними бамперами.

Хэтчбек оснастят новой решеткой радиатора Фото: AutoExpress

Сзади BMW M135i расположены двойные выхлопные патрубки. Обычно они доступны только на полноценных моделях BMW M.

Сзади появятся четыре выхлопных патрубка Фото: AutoExpress

Судя по увеличенным воздухозаборникам, обновленный BMW M135i может получить доработанный двигатель. Нынешняя модель оснащается 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 306 л.с. и 450 Нм крутящего момента.

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В интерьере также произойдет несколько изменений. Одним из самых заметных станет замена 10,25-дюймового мультимедийного дисплея на 12,3-дюймовый.

Новый BMW 1 Series получит 12,3-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы Фото: AutoExpress

Премьера обновленного BMW 1 Series состоится до конца 2023 года. Новый BMW M135i будет представлен вместе со стандартной версией модели.

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