Новый BMW M5 2024 впервые заметили на дорогах (фото)

Новый BMW M5 впервые в истории станет подзаряжаемым гибридом. Мощность его силовой установки составит около 800 л. с.

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В Германии заметили BMW M5 нового поколения. Спортивный седан проходит испытания на автодроме Нюрбургринг и будет представлен в 2024 году. Об этом сообщает сайт Carscoops.

BMW M5 представят в 2024 году Фото: carscoops.com

Новый BMW M5 закрыт камуфляжем, но его дизайн все же можно разглядеть. От представленного недавно стандартного BMW 5 Series 2023 спортивная версия отличается обвесом, измененными бамперами и небольшим спойлером на крышке багажника.

Седан получит гибридную установку Фото: carscoops.com

Салон BMW M5 отделан кожей. Седан получил спортивный руль и ковшеобразные сиденья.

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BMW M5 2024 сохранит 4,4-литровый V8 твин-турбо под капотом, но его дополнят электромотором. Впервые в истории заряженный седан станет подзаряжаемым гибридом.

В салоне установлены спортивные сиденья и руль Фото: carscoops.com

Силовая установка будет позаимствована у флагманского кроссовера BMW XM. Для этой модели ее предлагают в версиях на 653 и 748 л. с., но в BMW M5 мощность увеличат до примерно 800 л. с. (напомним, у нынешней модели — 625 л. с.). Седан будет полноприводным и сможет проехать несколько десятков километров на электротяге.

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