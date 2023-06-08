Яркий дизайн и свыше 1000 сил: представлен самый быстрый седан Mercedes в истории (фото)

Mercedes-AMG GT63 RIIX способен разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 2,5 секунды. Пакет доработок будет выпущен ограниченным тиражом за 94 980 долларов.

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Тюнинг-ателье Renntech улучшило заряженный седан Mercedes-AMG GT63. Пакет доработок RIIX увеличивает мощность двигателя до 1196 л.с. и добавляет новые аэродинамические элементы. Об этом рассказали на сайте ателье.

Премиальный седан окрасили в красный цвет и добавили декоративную полосу белого цвета по все длине кузова. Капот изготовлен из неокрашенного карбона.

Спереди появились новый сплиттер и канарды. Также автомобиль оснастили новыми колесными дисками Renntech RPS 10.2 размером 21 дюйм спереди и 22 дюйма сзади. Они обуты в шины Michelin Pilot Sport 4S.

На Mercedes-AMG GT63 установили новые колесные диски Фото: Renntech

Сзади установили новый спойлер и диффузор. Они изготовлены из углеродного волокна.

Сзади появились новый спойлер и диффузор Фото: Renntech

Mercedes-AMG GT63 RIIX оснащен 4,0-литровым турбированным двигателем V8 мощностью 1196 л.с. и 1256 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает примерно 2,5 секунды. Максимальная скорость составляет более 300 км/ч.

Также тюнинг-ателье оснастило Mercedes-AMG GT63 новой выхлопной системой. Она включает управление выпускными клапанами и звучанием.

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Mercedes-AMG GT63 RIIX будет выпущен ограниченным тиражом. Пакет доработок обойдется в 94 980 долларов без учета стоимости автомобиля.

Ранее Фокус писал, что немецкое ателье Brabus показало доработанный электромобиль Mercedes-AMG EQS53.