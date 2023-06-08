Яскравий дизайн і понад 1000 сил: представлено найшвидший седан Mercedes в історії (фото)

Mercedes-AMG GT63 RIIX здатний розганятися від 0 до 100 км/год лише за 2,5 секунди. Пакет доопрацювань буде випущений обмеженим тиражем за 94 980 доларів.

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Тюнінг-ательє Renntech покращило заряджений седан Mercedes-AMG GT63. Пакет доробок RIIX збільшує потужність двигуна до 1196 к.с. та додає нові аеродинамічні елементи. Про це розповіли на сайті ательє.

Преміальний седан пофарбували у червоний колір та додали декоративну смугу білого кольору по всій довжині кузова. Капот виготовлений з незабарвленого карбону.

Спереду з'явилися новий сплітер та канарди. Також автомобіль оснастили новими колісними дисками Renntech RPS 10.2 розміром 21 дюйм спереду та 22 дюйми ззаду. Вони взуті у шини Michelin Pilot Sport 4S.

На Mercedes-AMG GT63 встановили нові колісні диски Фото: Renntech

Позаду встановили новий спойлер та дифузор. Вони виготовлені з вуглецевого волокна.

Ззаду з'явилися новий спойлер та дифузор Фото: Renntech

Mercedes-AMG GT63 RIIX оснащений 4,0-літровим турбованим двигуном V8 потужністю 1196 к.с. і 1256 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає приблизно 2,5 секунди. Максимальна швидкість становить понад 300 км/год.

Також тюнінг-ательє оснастило Mercedes-AMG GT63 новою вихлопною системою. Вона включає керування випускними клапанами та звучанням.

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Mercedes-AMG GT63 RIIX буде випущений обмеженим тиражем. Пакет доробок коштуватиме 94 980 доларів без урахування вартості автомобіля.

Раніше Фокус писав, що німецьке ательє Brabus показало доопрацьований електромобіль Mercedes-AMG EQS53.