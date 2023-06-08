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Новий BMW M5 2024 вперше помітили на дорогах (фото)

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Фото: BMW | У нового BMW 5 Series за рік з'явиться заряджена версія

Новий BMW M5 вперше в історії стане гібридом, що заряджається. Потужність його силової установки становитиме близько 800 к. с.

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У Німеччині помітили BMW M5 нового покоління. Спортивний седан проходить випробування на автодромі Нюрбургрінг та буде представлений у 2024 році. Про це повідомляє сайт Carscoops.

BMW M5 2024, BMW M5, новий BMW M5 Fullscreen
BMW M5 представлять у 2024 році
Фото: carscoops.com

Новий BMW M5 закритий камуфляжем, але його дизайн все ж таки можна розглянути. Від представленого нещодавно стандартного BMW 5 Series 2023 спортивна версія відрізняється обвісом, зміненими бамперами та невеликим спойлером на кришці багажника.

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Седан отримає гібридну установку
Фото: carscoops.com

Салон BMW M5 оброблений шкірою. Седан отримав спортивне кермо та ковшеподібні сидіння.

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BMW M5 2024 збереже 4,4-літровий V8 твін-турбо під капотом, але його доповнять електродвигуном. Вперше в історії заряджений седан стане гібридом, що заряджається.

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У салоні встановлені спортивні сидіння та кермо
Фото: carscoops.com

Силова установка буде запозичена у флагманського кросовера BMW XM. Для цієї моделі її пропонують у версіях на 653 та 748 к. с., але в BMW M5 потужність збільшать приблизно до 800 к. с. (Нагадаємо, у нинішньої моделі — 625 к. с.). Седан буде повнопривідним і зможе проїхати кілька десятків кілометрів на електротязі.

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