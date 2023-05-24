Передові технології та електрична версія: представлено новий BMW 5 Series 2024 (фото)

Нові BMW 5 Series та i5 отримали стильний дизайн та розширений список оснащення. Топовий варіант BMW i5 M60 xDrive оснащений двома електромоторами потужністю 601 к.с. і здатний розганятись до сотні за 3,8 секунди.

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Відбулася онлайн-презентація седана BMW 5 Series нового покоління. Модель вперше отримала повністю електричну версію i5. Про це розповіли на сайті бренду.

Новий BMW 5 Series буде доступний у кількох модифікаціях. Топовою версією стане електромобіль BMW i5 M60 xDrive із запасом ходу до 516 км на одному заряді.

Дизайн BMW 5 Series

Спереду розташована велика решітка радіатора Фото: BMW

Нові BMW 5 Series та i5 отримали стильний дизайн з масивною решіткою радіатора спереду. З боків від неї розташовані вузькі фари.

Для седана буде доступне контурне підсвічування решітки радіатора BMW Iconic Glow. Вона автоматично вмикається під час запуску авто.

Ззаду встановлені широкі ліхтарі, розділені хромованою смугою. Вони мають L-подібну форму.

Позаду встановлені широкі ліхтарі Фото: BMW

Також змінено силует нового BMW 5 Series. На задній стійці з'явилася цифра 5, а пропорції стали витягнутими.

Габарити BMW 5 Series 2024:

довжина — 5060 мм;

ширина — 1900 мм;

висота — 1515 мм;

колісна база — 2995 мм.

Для BMW 5 Series та i5 будуть доступні опціональні пакети екстер'єру M Sport та M Sport Package Pro. На вибір буде доступно безліч кольорів кузова, у тому числі три особливі варіанти забарвлення BMW Individual.

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Покращений інтер'єр та передові технології

Інтер'єр BMW 5 Series та i5 став набагато сучаснішим, ніж у моделі попереднього покоління. Усередині встановлено 14,9-дюймовий вигнутий інформаційно-розважальний дисплей, який об'єднаний з 12,3-дюймовою цифровою панеллю приладів.

У салоні встановлені два великі дисплеї Фото: BMW

У салоні з'явилося нове кермо з плоским дном. Кнопки керування тепер мають тактильну віддачу. Важіль перемикання передач замінено на селектор КПП на центральній консолі.

У стандартну комплектацію входять сидіння з розвиненою бічною підтримкою. Також на вибір доступні комфортніші сидіння з широким спектром різних електрорегулювань.

BMW 5 Series та i5 стали першими автомобілями бренду з повністю веганським інтер'єром. Оздоблення сидінь, панель приладів, дверні панелі та рульове колесо виконані з екологічних матеріалів.

Інформаційно-розважальна система працює на базі операційної системи BMW iDrive 8.5, як і флагманський седан BMW 7 Series. До списку оснащення увійшли підтримка мереж 5G, підтримка Anrdroid Auto та Apple CarPlay, а також просунутий асистент паркування.

Інформаційно-розважальна система працює на базі операційної системи BMW iDrive 8.5 Фото: BMW

Водій та пасажири тепер можуть грати у відеоігри прямо в інтер'єрі BMW 5 Series та i5. Для цього потрібно встановити на смартфон додаток, який перетворює пристрій на ігровий маніпулятор.

Електричний флагман BMW i5 M60 xDrive

BMW i5 M60 xDrive стане флагманською моделлю Фото: BMW

Електромобіль BMW i5 отримає одразу кілька версій. Топовою модифікацією стане заряджений BMW i5 M60 xDrive.

BMW i5 M60 xDrive оснащений двома електромоторами сумарною потужністю 601 к.с. і 820 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає лише 3,8 секунди. Максимальна швидкість обмежена на позначці 230 км/год.

BMW i5 M60 xDrive оснащений двома електромоторами Фото: BMW

Запас ходу за циклом WLTP становить до 516 км на одному заряді. При цьому підтримується швидке заряджання потужністю до 22 кВт. Поповнити заряд акумулятора з 10 до 80% можна приблизно за 30 хвилин.

BMW i5 M60 xDrive також отримав кілька режимів їзди. Вони не тільки впливають на роботу підвіски та електромоторів, але також впливають на звук, який видаватиме електромобіль під час їзди.

Нові двигуни для BMW 5 Series

Для BMW 5 Series нового покоління будуть запропоновані нові бензинові та дизельні двигуни з "м'яким" гібридом. Всі силові установки включають 48-вольтовий стартер-генератор, який дозволяє знизити витрату палива.

Всі бензинові та дизельні BMW 5 Series доповнять 48-вольтовим стартер-генератором Фото: BMW

У Європі спочатку буде доступна бензинова версія BMW 520i на 208 к.с., а також дизельні варіанти BMW 520d і BMW 520d xDrive на 197 к.с. Навесні 2024 модельний ряд поповнять нові модифікації з Plug-in гібридними силовими установками та версії з потужнішими двигунами.

На європейський ринок вийдуть бензинові та дизельні версії BMW 5 Series Фото: BMW

Всі двигуни працюватимуть у парі з новою восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач з двома зчепленнями. За словами BMW, це буде одна з найшвидших та найефективніших КПП на ринку.

Ціни на нові BMW 5 Series та i5

Седан BMW 5 Series та електромобіль i5 надійдуть у продаж вже наприкінці 2023 року. Нове покоління моделі стане трохи дорожчим за поточну генерацію.

Топовий електромобіль BMW i5 M60 xDrive обійдеться щонайменше у $85 095 Фото: BMW

Ціни на моделі для європейського ринку поки що не розкриваються. Очікуються, що базова версія BMW 520i коштуватиме мінімум $55 000.

Вартість BMW 5 Series та i5:

BMW 530i — $58 895 (тільки для ринку США);

BMW 530i xDrive — $61 195 (тільки для ринку США);

BMW 540i xDrive — $65 895 (тільки для ринку США);

BMW i5 eDrive40 — $67 795;

BMW i5 M60 xDrive — $85 095.

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