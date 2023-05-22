Данина класиці: представлений найнезвичайніший спорткар BMW (фото)

Купе BMW Z4 відрізняється оригінальним дизайном з довгим капотом та обрізаною задньою частиною. Спорткар оснащений 3,0-літровою бензиновою турбошісткою.

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В Італії на шоу ретро-авто у Вілла д'Есті презентували новий BMW Concept Touring Coupe. Концепт-кар є купе на базі моделі BMW Z4. Подробиці моделі розкрили на офіційному сайті автовиробника.

Зовняна частина авто виглядає обрізаною Фото: BMW

Новий BMW Concept Touring Coupe — своєрідна сучасна версія класичного купе Z3, що святкує своє 25-річчя цього року. Також джерелом натхнення став гоночний BMW 328 Touring Coupe 1940 року.

На даху встановлено спойлер Фото: BMW

Попереду концепт-кар майже цілком ідентичний BMW Z4. Має довгий капот і розкосі фари. Водночас у авто з'явився металевий дах з товстими стійками, загостреним спойлером та дверима багажника – вийшов незвичайний гібрид купе та хетчбека, як і BMW Z3 Coupe.

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Салон BMW Z4 здебільшого залишився тим самим, тільки в обробці використана дорога шкіра Potona Frau. У комплекті з авто йде комплект фірмового багажу.

Салон спорткара оброблений дорогою шкірою Фото: BMW Авто отримало комплект фірмового багажу Фото: BMW

Характеристики BMW Concept Touring Coupe не розкривають. Відомо, що купе оснащено 3,0-літровою бензиновою турбошісткою, яка на стандартному BMW Z4 розвиває 340 або 382 к. с. У парі з нею працює 8-ступінчаста автоматична КПП. Не виключено, що купе випустять лімітованою серією із 50 авто.

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