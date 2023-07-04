Заряджений універсал від Seat вразив експертів своєю керованістю (відео)

Cupra Leon Sportstourer пройшов лосиний тест на швидкості, вищій за необхідну. У випробуванні брав участь універсал з гібридною силовою установкою потужністю 245 к.с. і 400 Нм крутного моменту.

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Експерти перевірили керованість гібридного універсала Cupra Leon Sportstourer у лосиному тесті. Автомобіль приємно вразив експертів своїми можливостями. Відео опублікували на YouTube-каналі Teknikens Värld.

Cupra Leon Sportstourer є зарядженою версією універсала Seat Leon. Модель відрізняється багатшим оснащенням і зміненим дизайном.

Лосиний тест імітує появу непередбачуваної перешкоди на дорозі. Для успішного проходження випробування необхідно маневрувати на швидкості від 72 км/год.

Cupra Leon Sportstourer проходив лосиний тест з повною масою, яка становить 2090 кг. Так умови випробування більше наближаються до реальних.

Спершу водій проїхав смугу перешкод на швидкості 72 км/год. Найкраща спроба була зафіксована на швидкості 76 км/год.

Експерти заявили, що Cupra Leon Sportstourer приємно здивував їх. Автомобіль має приємне керування та залишається стабільним навіть на високій швидкості.

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Випробування проходив Cupra Leon Sportstourer 1.4 TSI e-Hybrid. Ця версія оснащена гібридною силовою установкою з 1,4-літровим двигуном і електромотором потужністю 245 к.с. і 400 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 7 секунд, а максимальна швидкість становить 225 км/год.

Раніше Фокус розповів, що експерти перевірили керованість хетчбека Volkswagen Golf восьмого покоління в лосиному тесті.