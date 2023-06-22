Новий Volkswagen Golf насилу впорався з тестом на керованість (відео)

Volkswagen Golf не зміг пройти лосиний тест на швидкості, вищій за необхідну. У випробуванні брав участь хетчбек з 1,0-літровим двигуном і електромотором потужністю 110 к.с. і 200 Нм крутного моменту.

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Volkswagen Golf має величезний попит у європейських країнах. Модель вважається еталоном серед компактних міських автомобілів.

Під час лосиного тесту імітується поява непередбачуваної перешкоди на дорозі. Завдання тестованого автомобіля — уникнути зіткнення з перешкодою. Для успішного проходження випробування необхідно маневрувати на швидкості від 72 км/год.

Volkswagen Golf проходив лосиний тест з повною масою, яка становить 1810 кг. Так випробування більше наближається до реальних умов.

Спершу водій проїхав смугу перешкод на швидкості 72 км/год. Повторні спроби на вищій швидкості виявилися провальними. Найкращим результатом у тесті є швидкість 72 км/год.

Експерти заявили, що очікували більшого від Volkswagen Golf. Попри невелику вагу та компактні габарити хетчбек страждає від недостатньої керованості.

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Випробування проходив Volkswagen Golf 1.0 eTSI DSG. Ця версія оснащена "м'якою" гібридною силовою установкою з 1,0-літровим двигуном і електромотором потужністю 110 к.с. і 200 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 10,6 секунди, а максимальна швидкість становить 202 км/год.

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