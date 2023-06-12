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Електрокросовер Subaru з тріском провалив тест на керованість (відео)

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Фото: Скриншот | Subaru Solterra не зміг впоратися з лосиним тестом на потрібній швидкості

Електрокросовер Subaru Solterra проїхав лосиний тест та тест на слалом. Модель показала далеко не найкращі результати у цих випробуваннях на керованість.

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Експерти перевірили керованість електрокросовера Subaru Solterra у двох складних випробуваннях. Результати тестів розчарували експертів. Відео опублікували на YouTube каналі km77.com.

Subaru Solterra оснащений двома електромоторами потужністю 218 к.с. і 336 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 6,9 секунди, а максимальна швидкість обмежена на позначці 160 км/год.

Електрокросовер взули у шини Yokohama ADVAN V61 розмірністю 235/60 R18. З цим комплектом модель поставляється на більшість ринків.

Спочатку Subaru Solterra пройшов тест на слалом. Електричний кросовер проїхав смугу перешкод за 24,8 секунди, що є одним з найгірших результатів для свого класу. Модель змогла випередити лише Alfa Romeo Tonale Hybrid.

Потім електрокросовер випробували в лосиному тесті, під час якого імітується поява непередбачуваної перешкоди на дорозі. Завдання тестованого авто — не зачепити конуси. Для успішного проходження тесту необхідно маневрувати на швидкості від 77 км/год.

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Спочатку водій намагався проїхати смугу перешкод на швидкості 78 км/год, але електрокросовер виявився не настільки маневреним. Найкращий результат кросовер показав на швидкості 73 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що експерти перевірили керованість електрокросовера Volvo XC40 Recharge.