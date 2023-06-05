Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Електрокросовер Volvo XC40 Recharge розчарував експертів своєю керованістю (відео)

Volvo, Volvo XC40, Volvo XC40 Recharge, Електрокросовер, Кросовер, Керованість, Авто, Автомобілі, Лосиний тест
Фото: Скриншот | Результати випробувань не виправдали очікувань експертів

Електрокросовер Volvo XC40 Recharge пройшов лосиний тест і тест на слалом. Автомобіль показав посередні результати в цих випробуваннях на керованість.

Related video

Експерти перевірили керованість електрокросовера Volvo XC40 Recharge у двох складних тестах на керованість. Результати не виправдали очікувань експертів. Відео опублікували на YouTube каналі km77.com.

Volvo XC40 Recharge Twin оснащений двома електромоторами потужністю 408 к.с. і 660 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 4,9 секунди, а максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км/год.

Автомобілі взули в шини Pirelli PZero Elect розмірністю 235/45 R20 спереду та 255/40 R20 ззаду. Вони чудово підходять для електромобілів.

Спочатку Volvo XC40 Recharge пройшов тест на слалом. Електричний кросовер проїхав смугу перешкод за 24,1 секунди, що є непоганим результатом для свого класу. Модель виявилася швидшою за Mercedes-Benz C300e та Renault Megane E-Tech.

Пізніше електрокросовер випробували у лосиному тесті, під час якого імітується поява непередбачуваної перешкоди на дорозі. Завдання тестованого автомобіля — уникнути зіткнення. Для успішного проходження випробування необхідно маневрувати на швидкості від 77 км/год.

Спочатку водій намагався проїхати смугу перешкод на швидкості 78 км/год, але електрокросовер збив кілька конусів. Найкращий результат авто показало на швидкості 72 км/год.

Важливо
Електромобіль MG5 Electric впорався з тестом на керованість (відео)
Електромобіль MG5 Electric впорався з тестом на керованість (відео)

Експерти заявили, що Volvo XC40 Recharge має непередбачувану керованість. Електрокросовер складно контролювати на швидкості понад 75 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що експерти перевірили керованість хетчбека Ford Focus четвертого покоління у двох складних тестах.