Электрокроссовер Volvo XC40 Recharge разочаровал экспертов своей управляемостью (видео)

Электрокроссовер Volvo XC40 Recharge прошел лосиный тест и тест на слалом. Автомобиль показал посредственные результаты в этих испытаниях на управляемость.

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Эксперты проверили управляемость электрокроссовера Volvo XC40 Recharge в двух сложных тестах на управляемость. Результаты не оправдали ожиданий экспертов. Видео опубликовали на YouTube-канале km77.com.

Volvo XC40 Recharge Twin оснащен двумя электромоторами мощностью 408 л.с. и 660 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 4,9 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч.

Авто обули в шины Pirelli PZero Elect размерностью 235/45 R20 спереди и 255/40 R20 сзади. Они отлично подходят для электромобилей.

Сперва Volvo XC40 Recharge прошел тест на слалом. Электрический кроссовер проехал полосу препятствий за 24,1 секунды, что является неплохим результатом для своего класса. Модель оказалась быстрее Mercedes-Benz C300e и Renault Megane E-Tech.

Позже электрокроссовер испытали в лосином тесте, во время которого имитируется появление непредсказуемого препятствия на дороге. Задача тестируемого автомобиля — избежать столкновения. Для успешного прохождения испытания нужно маневрировать на скорости от 77 км/ч.

Сперва водитель пытался проехать полосу препятствий на скорости 78 км/ч, но электрокроссовер сбил несколько конусов. Самый лучший результат авто показало на скорости 72 км/ч.

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Эксперты заявили, что Volvo XC40 Recharge обладает непредсказуемой управляемостью. Электрокроссовер сложно контролировать на скорости свыше 75 км/ч.

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