Електромобіль MG5 Electric впорався з тестом на керованість (відео)

Електромобіль MG5 Electric показав зовсім інші результати у повторному тесті на керованість. Спочатку автомобіль чудово впорався з випробуванням, але повторне проходження розчарувало експертів.

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Експерти повторно перевірили керованість електромобіля MG5 Electric у лосиному тесті. Автомобіль взули у заводські шини Maxxis, з якими він постачається у базових комплектаціях. Відео опублікували на YouTube-каналі Teknikens Värld.

Електромобіль MG5 Electric має великий попит на європейському ринку. Модель цінують за багате оснащення та великий запас ходу на одному заряді.

Під час лосиного тесту імітується поява непередбачуваної перешкоди на дорозі. Завдання тестованого авто — уникнути зіткнення. Для успішного проходження тесту потрібно маневрувати на швидкості від 72 км/год.

Чотири тижні тому MG5 Electric вже проходив лосиний тест. Тоді електромобіль з шинами Michelin показав відмінний результат, проїхавши смугу перешкод на швидкості 80 км/год.

На цей раз MG5 Electric спробував пройти тест з шинами Maxxis. У результаті максимальна швидкість на смузі перешкод становила 72 км/год, що достатньо для успішного проходження випробування.

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Проте, експерти були розчаровані тим, що MG стали економити на шинах. Покришки Maxxis забезпечують набагато менше зчеплення з дорогою ніж Michelin.

MG5 Electric оснащується електромотором потужністю 156 к.с. і 280 Нм крутного моменту. Електромобіль розганяється від 0 до 100 км/год за 7,7 секунди та може розвивати швидкість до 185 км/год.

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