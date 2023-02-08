Заміну батареї на MG5 Electric оцінили в 2,5 разу дорожче за сам електромобіль (фото)
Спочатку ні працівники автосервісу, ні власник не повірили своїм очам, побачивши вартість заміни АКБ. У результаті проблему вирішила страхова компанія.
У Норвегії власнику електромобіля MG5 Electric Маркусу Єнсен-Лангсету в автосервісі виставили рахунок майже на 91 тисячу доларів. Так оцінили заміну акумуляторної батареї. Про це повідомили на сайті motor.no.
У вересні 2022 року Маркус потрапив на своєму MG5 Electric у невелику ДТП. Він випадково наїхав на не до кінця закритий люк, зачепивши днище. У результаті частина люка застрягла біля акумуляторної батареї.
Повернувшись додому, чоловік зателефонував до автосервісу. Після відвідування СТО йому розповіли, що в електромобіля пошкоджена батарея, тому так їздити не можна. MG5 Electric вирішили залишити на сервісі в очікуванні ремонту.
В автосервісі довго не могли визначити вартість нової батареї. Дилер MG не міг надати інформацію, тому довелося звернутися до виробника.
Коли власник авто й працівники СТО побачили ціну на батарею, вони не змогли повірити своїм очам. У прайсі було зазначено вартість 709 556 норвезьких крон, що еквівалентно 68 665 доларів (без урахування додаткових матеріалів, роботи й податків). Повна вартість заміни батареї коштувала б 91 тисячу доларів.
Маркус попросив перевіряти ще раз ціну батареї, оскільки новий MG5 Electric коштує приблизно 36 тисяч доларів. Проте вартість заміни підтвердилася.
Страхова компанія вирішила проблему простіше — для чоловіка купили новий MG5 Electric. Через це страховка моделі в майбутньому може значно подорожчати.
Виробник незабаром після цього заявив, що в автосервісі могли вирішити цю проблему набагато дешевше. Їм потрібно було просто замовити новий корпус акумулятора, перемістивши туди рідні акумулятори.Важливо
У MG вважають, що висока вартість АКБ не їхня вина. За їхніми словами, постачальник акумуляторів встановив пільгову ціну на виробництво й доставку елементів живлення на конвеєр, але не на окрему заміну.
Раніше Фокус розповів, що блогер перевірив, чи можна полагодити затоплений електромобіль за допомогою рису.