Заміну батареї на MG5 Electric оцінили в 2,5 разу дорожче за сам електромобіль (фото)

Спочатку ні працівники автосервісу, ні власник не повірили своїм очам, побачивши вартість заміни АКБ. У результаті проблему вирішила страхова компанія.

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У Норвегії власнику електромобіля MG5 Electric Маркусу Єнсен-Лангсету в автосервісі виставили рахунок майже на 91 тисячу доларів. Так оцінили заміну акумуляторної батареї. Про це повідомили на сайті motor.no.

У вересні 2022 року Маркус потрапив на своєму MG5 Electric у невелику ДТП. Він випадково наїхав на не до кінця закритий люк, зачепивши днище. У результаті частина люка застрягла біля акумуляторної батареї.

[ + – ] Чоловік наїхав на своєму електромобілі на не до кінця закритий люк Фото: motor.no

Повернувшись додому, чоловік зателефонував до автосервісу. Після відвідування СТО йому розповіли, що в електромобіля пошкоджена батарея, тому так їздити не можна. MG5 Electric вирішили залишити на сервісі в очікуванні ремонту.

[ + – ] У електромобіля було пошкоджено акумуляторний блок Фото: motor.no

В автосервісі довго не могли визначити вартість нової батареї. Дилер MG не міг надати інформацію, тому довелося звернутися до виробника.

Коли власник авто й працівники СТО побачили ціну на батарею, вони не змогли повірити своїм очам. У прайсі було зазначено вартість 709 556 норвезьких крон, що еквівалентно 68 665 доларів (без урахування додаткових матеріалів, роботи й податків). Повна вартість заміни батареї коштувала б 91 тисячу доларів.

[ + – ] Прайс на ремонт АКБ MG5 Electric Фото: motor.no

Маркус попросив перевіряти ще раз ціну батареї, оскільки новий MG5 Electric коштує приблизно 36 тисяч доларів. Проте вартість заміни підтвердилася.

Страхова компанія вирішила проблему простіше — для чоловіка купили новий MG5 Electric. Через це страховка моделі в майбутньому може значно подорожчати.

[ + – ] Страхова компанія вирішила проблему простішим способом Фото: motor.no

Виробник незабаром після цього заявив, що в автосервісі могли вирішити цю проблему набагато дешевше. Їм потрібно було просто замовити новий корпус акумулятора, перемістивши туди рідні акумулятори.

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У MG вважають, що висока вартість АКБ не їхня вина. За їхніми словами, постачальник акумуляторів встановив пільгову ціну на виробництво й доставку елементів живлення на конвеєр, але не на окрему заміну.

Раніше Фокус розповів, що блогер перевірив, чи можна полагодити затоплений електромобіль за допомогою рису.