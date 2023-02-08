Замену батареи на MG5 Electric оценили в 2,5 раза дороже самого электромобиля (фото)

Сперва ни работники автосервиса, ни владелец не поверили своим глазам, увидев стоимость замены АКБ. В итоге проблему решила страховая компания.

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В Норвегии владельцу электромобиля MG5 Electric Маркусу Йенсен-Лангсету в автосервисе выставили счет почти на 91 тысячу долларов. В такую сумму оценили замену аккумуляторной батареи. Об этом сообщили на сайте motor.no.

В сентябре 2022 года Маркус попал на своем MG5 Electric в небольшое ДТП. Он случайно наехал на не до конца закрытый люк, задев днище. В итоге часть люка застряла возле аккумуляторной батареи.

[ + – ] Мужчина наехал на своем электромобиле на не до конца закрытый люк Фото: motor.no

Вернувшись домой мужчина позвонил в автосервис. После посещения СТО ему рассказали, что у электромобиля повреждена батарея, поэтому так ездить нельзя. MG5 Electric решили оставить на сервисе в ожидании ремонта.

[ + – ] У электромобиля был поврежден аккумуляторный блок Фото: motor.no

В автосервисе долго не могли определить стоимость новой батареи. Дилер MG не мог предоставить информацию, поэтому пришлось обратиться к производителю.

Когда владелец авто и работники СТО увидели цену на батарею, они не смогли поверить своим глазам. В прайсе была указана стоимость 709 556 норвежских крон, что эквивалентно 68 665 долларов (без учета дополнительных материалов, работы и налогов). Полная стоимость замены батареи обошлась бы в 91 тысячу долларов.

[ + – ] Прайс на ремонт АКБ MG5 Electric Фото: motor.no

Маркус попросил перепроверить цену батареи, так как новый MG5 Electric стоит примерно 36 тысяч долларов. Тем не менее стоимость замены подтвердилась.

Страховая компания решила проблему проще — для мужчины купили новый MG5 Electric. Из-за этого страховка модели в будущем может значительно подорожать.

[ + – ] Страховая компания решила проблему более простым способом Фото: motor.no

Производитель вскоре после этого заявил, что в автосервисе могли решить эту проблему гораздо дешевле. Им нужно было просто заказать новый корпус батареи, переместив туда родные аккумуляторы.

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В MG считают, что высокая стоимость АКБ не их вина. По их словам, поставщик аккумуляторов установил льготную цену на производство и доставку элементов питания на конвейер, но не на отдельную замену.

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