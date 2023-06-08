Позашляховий універсал Audi A4 Allroad вразив експертів своєю керованістю (відео)

Audi A4 Allroad показав чудовий результат у лосиному тесті. Позашляховий універсал залишався стабільним на швидкості понад 72 км/год.

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Експерти перевірили керованість позашляхового універсала Audi A4 Allroad у лосиному тесті. Автомобіль приємно здивував експертів своєю керованістю. Відео опублікували на YouTube-каналі Teknikens Värld.

Audi A4 Allroad заснований на стандартному універсалі, але відрізняється збільшеним кліренсом та пластиковими накладками на кузові. Ця модель пропонує більше можливостей для поїздок бездоріжжям.

Під час лосиного тесту імітується поява непередбачуваної перешкоди на дорозі. Завдання тестованого автомобіля — уникнути зіткнення. Для успішного проходження тесту потрібно маневрувати на швидкості від 72 км/год.

Випробування проходив універсал з повною масою, яка становить 2250 кг. Так автомобілю стає важче впоратися з лосиним тестом, але він стає більш реалістичним.

Спочатку водій проїхав смугу перешкод на швидкості 72 км/год. Повторна спроба на швидкості 74 км/год також виявилася вдалою.

Експерти високо оцінили керованість Audi A4 Allroad. За їхніми словами, універсал забезпечує відмінне зчеплення з дорогою.

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Лосиний тест проходив Audi A4 Allroad 40 TDI Quattro Proline Edition. Ця версія оснащена 2,0-літровим дизельним двигуном потужністю 190 к.с. і 400 Нм крутного моменту.

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