Новітній електричний мінівен Volkswagen розчарував своєю керованістю (відео)

Електричний мінівен Volkswagen ID. Buzz пройшов лосиний тест і тест на слалом. Автомобіль показав далеко не найкращі результати в цих випробуваннях на керованість.

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Експерти перевірили керованість електричного мінівена Volkswagen ID. Buzz у двох складних тестах. Результати виявилися посередніми. Відео опублікували на YouTube-каналі km77.com.

Volkswagen ID. Buzz оснащений електромотором потужністю 204 к.с. і 310 Нм обертального моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 10,2 секунди, а максимальна швидкість обмежена на позначці 145 км/год.

Авто взули в шини Continental EcoContact 6Q розмірністю 235/50 R20 спереду і 265/45 R20 ззаду. Вони чудово підходять для електромобілів.

Спершу Volkswagen ID. Buzz пройшов тест на слалом. Електричний мінівен проїхав смугу перешкод за 25,7 секунди, що є непоганим результатом для свого класу. Електромобіль зміг випередити Land Rover Range Rover Sport і Toyota Aygo X.

Пізніше електрокар випробували в лосиному тесті, під час якого імітується поява непередбачуваної перешкоди на дорозі. Завдання тестованого авто — уникнути зіткнення. Для успішного проходження тесту потрібно маневрувати на швидкості від 77 км/год.

Спершу водій намагався проїхати смугу перешкод на швидкості 76 км/год, але спроба виявилася провальною. Найкращий результат автомобіль показав на швидкості 71 км/год.

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Експерти заявили, що Volkswagen ID. Buzz має непогану керованість. Проте велика вага не дає змоги авто бути маневреним.

Раніше Фокус повідомляв, що експерти перевірили керованість електрокросовера Opel Mokka-e в лосиному тесті.