Заряженный универсал от Seat поразил экспертов своей управляемостью (видео)

Cupra Leon Sportstourer прошел лосиный тест на скорости выше необходимой. В испытании участвовал универсал с гибридной силовой установкой мощностью 245 л.с. и 400 Нм крутящего момента.

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Эксперты проверили управляемость гибридного универсала Cupra Leon Sportstourer в лосином тесте. Автомобиль приятно впечатлил экспертов своими возможностями. Видео опубликовали на YouTube-канале Teknikens Värld.

Cupra Leon Sportstourer является заряженной версией универсала Seat Leon. Модель отличается более богатым оснащением и измененным дизайном.

Лосиный тест имитирует появление непредсказуемого препятствия на дороге. Для успешного прохождения испытания необходимо маневрировать на скорости от 72 км/ч.

Cupra Leon Sportstourer проходил лосиный тест с полной массой, которая составляет 2090 кг. Так условия испытания больше приближаются к реальным.

Сперва водитель проехал полосу препятствий на скорости 72 км/ч. Лучшая попытка была зафиксирована на скорости 76 км/ч.

Эксперты заявили, что Cupra Leon Sportstourer приятно удивил их. Автомобиль обладает приятным управлением и остается стабильным даже на высокой скорости.

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Испытание проходил Cupra Leon Sportstourer 1.4 TSI e-Hybrid. Эта версия оснащена гибридной силовой установкой с 1,4-литровым двигателем и электромотором мощностью 245 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 7 секунд, а максимальная скорость составляет 225 км/ч.

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