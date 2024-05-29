Jaguar прекратил производство сразу трех известных моделей: известна причина (фото)

Jaguar XE, XF и F-Type прекратили производить в Великобритании. Вскоре на смену им придут полностью новые электрические модели.

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Jaguar снял с производства сразу три модели. Седаны Jaguar XE и XF, а также спорткар F-Type прекратили собирать на предприятии в пригороде Бирмингема (Великобритания). Об этом сообщает сайт Drive.

Вскоре британский бренд полностью перейдет на выпуск электрокаров Фото: drive.com.au

О прекращении выпуска этих моделей было известно давно. Дело в том, что Jaguar полностью отказывается от двигателей внутреннего сгорания и переходит на электромобили. Первая электрическая модель нового семейства выйдет на рынок в 2025 году, а к 2030 году представят сразу 9 электрокаров премиум-класса.

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На данный момент в производстве остаются кроссоверы Jaguar F-Pace и E-Pace, которые доступны в бензиновых и дизельных версиях. Впрочем, вскоре прекратят выпускать и их — уже презентовали прощальные версии.

Jaguar XE Фото: Jaguar Jaguar XF Фото: Jaguar Jaguar F-Type Фото: Jaguar

Седан Jaguar XF появился в 2007 году и сменил модель S-Type. До недавнего времени выпускали второе его поколение. В 2015 году дебютировал его младший брат Jaguar XE. Модели предлагались с бензиновыми и дизельными двигателями

Спортивные купе и кабриолет Jaguar F-Type дебютировали в 2013 году и заменили модель XK. Их комплектовали бензиновыми моторами объемом 3,0 и 5,0 л и мощностью до 575 л. с.

Между прочим, вскоре снимут с производства и самый большой внедорожник Kia. На смену ему придет новая модель.

Также Фокус рассказывал, что фанаты Toyota Camry требуют вернуть двигатель V6 и даже подготовили петицию.