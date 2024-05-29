Jaguar припинив виробництво одразу трьох відомих моделей: відома причина (фото)

Jaguar XE, XF та F-Type припинили виробляти в Великій Британії. Невдовзі на зміну їм прийдуть повністю нові електричні моделі.

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Jaguar зняв із виробництва одразу три моделі. Седани Jaguar XE та XF, а також спорткар F-Type припинили збирати на підприємстві у пригороді Бірмінгема (Велика Британія). Про це повідомляє сайт Drive.

Невдовзі британський бренд повністю перейде на випуск електрокарів Фото: drive.com.au

Про припинення випуску цих моделей було відомо давно. Справа в тім, що Jaguar повністю відмовляється від двигунів внутрішнього згоряння та переходить на електромобілі. Перша електрична модель нового сімейства вийде на ринок у 2025 році, а до 2030 року представлять одразу 9 електрокарів преміумкласу.

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Наразі у виробництві залишаються кросовери Jaguar F-Pace і E-Pace, які доступні в бензинових та дизельних версіях. Утім, невдовзі припинять випускати і їх – уже презентували прощальні версії.

Jaguar XE Фото: Jaguar Jaguar XF Фото: Jaguar Jaguar F-Type Фото: Jaguar

Седан Jaguar XF з’явився в 2007 році та змінив модель S-Type. До недавнього часу випускали друге його покоління. У 2015 році дебютував його молодший брат Jaguar XE. Моделі пропонували з бензиновими та дизельними двигунами

Спортивні купе та кабріолет Jaguar F-Type дебютували в 2013 році та замінили модель XK. Їх комплектували бензиновими моторами об’ємом 3,0 та 5,0 л і потужністю до 575 к. с.

Між іншим, невдовзі знімуть із виробництва і найбільший позашляховик Kia. На зміну йому прийде нова модель.

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