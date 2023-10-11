Прощання з легендою: Jaguar представив останній бензиновий спорткар (фото)

Jaguar F-Type ZP Edition натхненний культовим спорткаром E-Type. Новинка має кілька зовнішніх і внутрішніх відмінностей від стандартної моделі.

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Представлено "прощальну" версію спорткара Jaguar F-Type. Модифікація ZP Edition відсилає до культової моделі E-Type. Про це розповіли на сайті Motor1.

Jaguar F-Type дебютував у 2013 році. Ця модель випускалася в кузовах купе і кабріолет.

Версія ZP Edition буде доступна тільки у двох кольорах кузова — Oulton Blue Gloss і Crystal Grey Gloss. Саме в ці відтінки фарбувалися перші спорткари E-Type.

Jaguar F-Type ZP Edition у кольорі Oulton Blue Gloss Фото: Jaguar Jaguar F-Type ZP Edition у кольорі Crystal Grey Gloss Фото: Jaguar

Автомобілі прикрашені круглими гоночними колами на бічних дверях. Також Jaguar F-Type ZP Edition вирізняється білим оздобленням решітки радіатора і 20-дюймовими колісними дисками з чорними вставками.

Спорткар у кольорі Oulton Blue Gloss Фото: Jaguar Спорткар у кольорі Crystal Grey Gloss Фото: Jaguar

Спорткар у кольорі Oulton Blue Gloss поєднується з інтер'єром червоного та чорного кольорів. Модель у кольорі Crystal Grey Gloss пропонує салон із комбінацією синього та чорного кольорів. Також всередині з'явилися унікальні логотипи із зазначенням серійного номера.

Інтер'єр Jaguar F-Type ZP Edition у кольорі Oulton Blue Gloss Фото: Jaguar Інтер'єр Jaguar F-Type ZP Edition у кольорі Crystal Grey Gloss Фото: Jaguar

Jaguar F-Type ZP Edition оснащений 5,0-літровим компресорним двигуном потужністю 575 к.с. і 700 Нм крутного моменту. Він працює в парі з восьмиступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 3,7 секунди. Максимальна швидкість становить 300 км/год.

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Загалом буде побудовано лише 150 екземплярів спеціальної версії моделі. Вартість спорткара становитиме понад 120 000 доларів.

Раніше Фокус писав, що Jaguar з 2025 року відмовляється від усіх моделей з ДВЗ і зосередиться на випуску електромобілів.