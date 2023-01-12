Jaguar представив свій останній спортивний автомобіль із бензиновим двигуном (фото)

Jaguar F-Type 2024 модельного року стане останнім спортивним автомобілем Jaguar із ДВС. Із 2025 року бренд випускатиме лише електромобілі.

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Jaguar представив свій останній автомобіль із потужним двигуном V8. Версії спорктора F-Type 75 і R 75 присвячені 75-річчю лінійки спортивних автомобільних брендів. Про це розповіли на сайті компанії.

Jaguar F-Type 75 і R 75 оснащуються компресорним 5,0-літровим двигуном V8 потужністю 444 або 567 к.с. відповідно. Спорткар запропонують у версії купе та кабріолет.

Модифікація F-Type R 75 розганяється від 0 до 100 км/год за 3,6 секунди. Максимальна швидкість становить 300 км/год.

Спорткар доступний в унікальному кольорі Giola Green із 20-дюймовими колісними дисками. Також версія F-Type 75 і R 75 відрізняються спеціальними значками, розкішнішим інтер'єром і переналаштованою підвіскою.

[ + – ] Jaguar F-Type 75 і 75 R відрізняються унікальним кольором і колісними дисками Фото: Jaguar

F-Type 2024 модельного року стане останнім спортивним автомобілем Jaguar із двигуном внутрішнього згоряння. 2025 року бренд планує повністю перейти на виробництво електромобілів.

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"Протягом 75 років Jaguar славиться виробництвом видатних спортивних автомобілів, які забезпечують продуктивність, маневреність і максимальне задоволення від водіння. Спеціальні версії F-Type вірні цим принципам, додаючи унікальні деталі дизайну інтер'єру й екстер'єру, щоб відсвяткувати це походження, перш ніж Jaguar стане повністю електричним брендом із 2025 року", — сказав головний дизайнер Jaguar Land Rover з інтер'єру Метью Бівен.

[ + – ] Інтер'єр Jaguar F-Type 75 та 75 R став розкішнішим у порівнянні зі звичайними версіями моделі Фото: Jaguar

Ціни на Jaguar F-Type 75 починаються з 91 175 доларів. F-Type R 75 коштуватиме 114 275 доларів.

Раніше Фокус повідомив, що на околиці Києва в масштабній ДТП постраждав заряджений 575-сильний Jaguar F-Type R.