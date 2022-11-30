Захист із турботою про екологію: презентовано перший у світі броньований електрокар (відео)

Електромобіль Jaguar i-Pace отримав легку композитну броню та захищений за стандартом В4. Він витримує обстріл із пістолета чи дробовика.

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Електричний кросовер Jaguar i-Pace отримав броньовану версію. Розробили її в компанії Armormax із ПАР, яка спеціалізується на створенні захищеної техніки. Відео про автомобіль з'явилося на Youtube-каналі Armormax.

[ + – ] Кросовер отримав композитну броню Фото: скриншот / YouTube

В Armormax заявляють, що доопрацьований Jaguar i-Pace — перший у світі броньований електромобіль. Раніше створення першого захищеного електрокара анонсували у BMW, проте південноафриканським майстрам вдалося випередити німецький концерн. Jaguar брав участь у проєкті, тому на броньованому авто зберігається заводська гарантія.

[ + – ] Броньований електрокар зберіг розкішний салон Фото: скриншот / YouTube

Електромобіль Jaguar i-Pace отримав легку композитну броню і куленепробивне скло товщиною 22 мм. Він захищений за стандартом В4 — витримує обстріл із пістолета 44 калібру або дробовика 12 калібру.

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Також передбачені шини Run-Flat (вони дозволяють продовжити рух при проколі) та систему зв'язку. За доплату пропонують електрошокери у дверних ручках та систему постановки димової завіси. Автомобіль зберіг розкішний салон та всі опції.

Електрокар Jaguar i-Pace оснащений повним приводом і двома моторами сумарною потужністю 400 к. с. Стандартна модель має запас ходу в 470 км, але у важчої броньованої версії він буде меншим.

Раніше Фокус розповідав про найдешевше у світі броньоване авто. Воно коштує приблизно 50 000 доларів.