Защита с заботой об экологии: презентован первый в мире бронированный электрокар (видео)

Электромобиль Jaguar i-Pace получил легкую композитную броню и защищен по стандарту В4. Он выдерживает обстрел из пистолета или дробовика.

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Электрический кроссовер Jaguar i-Pace получил бронированную версию. Разработали ее в компании Armormax из ЮАР, которая специализируется на создании защищенной техники. Видео об авто появилось на Youtube-канале Armormax.

[ + – ] Кроссовер получил композитную броню Фото: скриншот / YouTube

В Armormax заявляют, что доработанный Jaguar i-Pace – первый в мире бронированный электромобиль. Ранее создание первого защищенного электрокара анонсировали в BMW, однако южноафриканским мастерам удалось опередить немецкий концерн. Jaguar принимал участие в проекте, поэтому на бронированные авто сохраняется заводская гарантия.

[ + – ] Бронированный электрокар сохранил роскошный салон Фото: скриншот / YouTube

Электромобиль Jaguar i-Pace получил легкую композитную броню и пуленепробиваемые стекла толщиной 22 мм. Он защищен по стандарту В4 – выдерживает обстрел из пистолета 44 калибра или дробовика 12 калибра.

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Также предусмотрены шины Run-Flat (они позволяют продолжить движение при проколе) и система связи. За доплату предлагают электрошокеры в дверных ручках и систему постановки дымовой завесы. Автомобиль сохранил роскошный салон и все опции.

Электрокар Jaguar i-Pace оснащен полный привод и два мотора суммарной мощностью 400 л. с. Стандартная модель обладает запасом хода в 470 км, но у более тяжелой бронированной версии он будет меньше.

Ранее Фокус рассказывал про самое дешевое в мире бронированное авто. Оно стоит примерно 50 000 долларов.