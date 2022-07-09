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BMW випустять перший у світі броньований електромобіль (фото)

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Фото: BMW | Броньований BMW i7 на вигляд не відрізнятиметься від стандартної моделі

BMW розробляють броньований варіант флагманського електрокара i7. Він зможе витримувати обстріл з автоматичної зброї і водночас збереже високий рівень комфорту.

Новий BMW 7 Series G70 незабаром отримає броньовану версію. Причому такий варіант з'явиться не тільки у бензинової модифікації, а і в електричного варіантв i7. Про це заявив СЕО BMW Олівер Ціпсе, повідомляє пресслужба німецької компанії.

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Захищений седан представлять у 2023 році
Фото: BMW

Броньований BMW i7 з'явиться у 2023 році та стане першим у світі захищеним електрокаром. Характеристики моделі не розкривають, але повідомляється, що її інтегрована броня буде досить легкою і не вплине на рівень комфорту або характеристики авто. На вигляд такий BMW i7 не відрізнятиметься від стандартного седана.

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Седан отримає 543-сильну установку
Фото: BMW

"Ми вперше представимо повністю електричний автомобіль з високим рівнем безпеки — без будь-яких компромісів, коли йдеться про стандарт захисту для наших клієнтів. Він буде заснований на BMW i7, демонструючи, як екологічність та безпека можуть йти рука в руку", — наголосив Олівер Ціпсе.

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BMW виготовляє захищені автомобілі вже 40 років. Здебільшого, такі версії розробляли саме для седана 7 Series. Як правило, вони броньовані за стандартами VR6 (захист від обстрілу з автоматичної зброї) та VR7 (захист від куль снайперських гвинтівок).

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Броня не вплине на комфорт автомобіля
Фото: BMW

Новий BMW i7 2023 оснащений повним приводом, двома двигунами сумарною потужністю 543 к. с. і батареєю ємністю 101,6 кВт∙год. Стандартна модель розганяється до 100 км/год за 4,5 сек і здатна проїхати майже 500 км без підзарядки.

Раніше Фокус повідомляв, що BMW зняли з виробництва свій нестандартний електромобіль.