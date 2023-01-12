Jaguar представил свой последний спортивный автомобиль с бензиновым двигателем (фото)

Jaguar F-Type 2024 модельного года станет последним спортивным автомобилем Jaguar с ДВС. С 2025 года бренд будет выпускать только электромобили.

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Jaguar представил свой последний автомобиль с мощным двигателем V8. Версии спорктара F-Type 75 и R 75 приурочены к 75-летию линейки спортивных авто бренда. Об этом рассказали на сайте компании.

Jaguar F-Type 75 и R 75 оснащаются компрессорным 5,0-литровым двигателем V8 мощностью 444 или 567 л.с. соответственно. Спорткар предложат в версии купе и кабриолет.

Модификация F-Type R 75 разгоняется от 0 до 100 км/ч за 3,6 секунды. Максимальная скорость составляет 300 км/ч.

Спорткар доступен в уникальном цвете Giola Green с 20-дюймовыми колесными дисками. Также версия F-Type 75 и R 75 отличаются специальными значками, более роскошным интерьером и перенастроенной подвеской.

[ + – ] Jaguar F-Type 75 и 75 R отличаются уникальным цветом и колесными дисками Фото: Jaguar

F-Type 2024 модельного года станет последним спортивным автомобилем Jaguar с двигателем внутреннего сгорания. В 2025 году бренд планирует полностью перейти на производство электромобилей.

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"В течение 75 лет Jaguar славится производством выдающихся спортивных автомобилей, которые обеспечивают производительность, маневренность и максимальное удовольствие от вождения. Специальные версии F-Type верны этим принципам, добавляя уникальные детали дизайна интерьера и экстерьера, чтобы отпраздновать это происхождение, прежде чем Jaguar станет полностью электрическим брендом с 2025 года", — сказал главный дизайнер Jaguar Land Rover по экстерьеру Мэтью Бивен.

[ + – ] Интерьер Jaguar F-Type 75 и 75 R стал более роскошным в сравнении с обычными версиями модели Фото: Jaguar

Цены на Jaguar F-Type 75 начинаются с 91 175 долларов. F-Type R 75 обойдется в 114 275 долларов.

Ранее Фокус сообщил, что на окраине Киева в масштабном ДТП пострадал заряженный 575-сильный Jaguar F-Type R.