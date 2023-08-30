Jaguar готує електричного конкурента Mercedes S-Class і BMW 7 Series (фото)

Флагманський седан зможе проїхати до 765 км на одному заряді. Крім цього новинка отримає потужну силову установку та багате оснащення.

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Jaguar готує наступника для знятого з виробництва седана XJ. Новинка стане розкішним електромобілем і може надійти в продаж у 2025 році. Про це повідомили на сайті Autocar.

Генеральний директор JLR Адріан Марделл заявив, що концерн розробляє власну платформу для електромобілів. На ній буде побудовано безліч нових моделей.

Одним з нових автомобілів Jaguar стане електричний наступник XJ. Він конкуруватиме з BMW i7 і Mercedes-Benz S-Class.

Jaguar XJ випускався до 2019 року Фото: Jaguar

Новинка буде заснована на платформі JEA з довгою колісною базою. Очікується, що вартість седана становитиме від 125 000 доларів.

Нові електромобілі оснастять двома електромоторами сумарною потужністю понад 450 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займатиме близько 3,5 секунди.

Майбутні електрокари Jaguar підтримуватимуть швидку зарядку. Вона дасть змогу зарядити акумулятор від 10% до 80% лише за 13 хвилин. Запас ходу флагманських версій становитиме до 765 км.

Спочатку наступника Jaguar XJ планували представити у 2022 році. Проте проєкт вирішили згорнути, оскільки бренд відмовляється від моделей з ДВЗ.

Важливо

З чистого аркуша: Jaguar повністю змінить свій модельний ряд з 2025 року

Джерела заявили, що новий флагманський седан не схожий на жоден з автомобілів Jaguar, які випускалися раніше. Це буде повністю нове авто з революційним дизайном.

Раніше Фокус розповів, що електромобіль Jaguar I-Pace планують зняти з виробництва.