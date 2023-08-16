Найінноваційніший Jaguar знімуть із виробництва: названо причину

Друге покоління електромобіля Jaguar I-Pace не планується. На зміну кросоверу прийдуть досконаліші моделі нового сімейства.

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Електромобіль Jaguar I-Pace планують зняти з виробництва. Його припинять випускати до 2025 року. Про це заявив СЕО Jaguar Land Rover Адріан Марделл британському виданню Autocar.

За його словами, новий Jaguar I-Pace другого покоління не планується, однак і поспішно припиняти випуск кросовера найближчим часом не планують, інакше в лінійці британської марки не буде електричних моделей.

Як відомо, Jaguar почав активну електрифікацію свого модельного ряду і готує ціле сімейство нових електромобілів. Перший представник нової лінійки буде презентований наприкінці 2024 року і надійде в продаж з першої половини 2025-го. Очікується, що це буде розкішна туристична модель із запасом ходу близько 700 км.

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Подробиць про майбутні електромобілі Jaguar поки що небагато. Відомо, що в їхній основі лежить нова платформа JEA з великою колісною базою, яка зробить авто просторішим всередині.

Компанія планує продавати приблизно по 4000 електромобілів на місяць. Серед них будуть і електрокросовери і одна з нових моделей і стане наступницею Jaguar I-Pace.

Нагадаємо, що кросовер Jaguar I-Pace випускають із 2018 року. Він оснащений 400-сильною установкою і розганяється до 100 км/год за 4,8 с, а його запас ходу становить 470 км. Наразі найбільше I-Pace продають на європейському ринку.

Раніше Фокус повідомляв, що Mazda відмовиться від недорогого сімейного кросовера.

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