Mitsubishi зніме з виробництва свою найдешевшу модель: перші подробиці

За 2022 рік у США було продано лише 15 816 одиниць Mitsubishi Mirage. Модель планують замінити бюджетним кросовером Xforce.

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Mitsubishi збирається зняти з виробництва модель Mirage у США. Це один з найдешевших нових автомобілів на ринку. Про це повідомили на сайті The Drive.

Mitsubishi Mirage зараз випускається в кузовах седан і хетчбек. Ця модель покине ринок США до 2025 року.

Бренд Mitsubishi планує піти з сегмента седанів і повністю перейти на випуск кросоверів. Модель Mirage стає менш популярною з кожним роком. За 2022 рік у США було продано всього 15 816 таких авто.

Також у Mitsubishi Mirage далеко не найкраща репутація через низький рівень безпеки. Страховий інститут безпеки дорожнього руху США визнав цю модель найнебезпечнішою серед усіх сучасних автомобілів.

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Mitsubishi Mirage вже недоступний на внутрішньому ринку в Японії. Тому відхід моделі зі США є питанням часу.

Очікується, що на американський ринок найближчим часом вийде бюджетний кросовер Mitsubishi Xforce. Він стане новою найдешевшою моделлю бренду.

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