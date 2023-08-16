Mitsubishi снимет с производства свою самую дешевую модель: первые подробности

За 2022 год в США было продано всего 15 816 единиц Mitsubishi Mirage. Модель планируют заменить бюджетным кроссовером Xforce.

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Mitsubishi собирается снять с производства модель Mirage в США. Это один из самых дешевых новых автомобилей на рынке. Об этом сообщили на сайте The Drive.

Mitsubishi Mirage сейчас выпускается в кузовах седан и хэтчбек. Эта модель покинет рынок США к 2025 году.

Бренд Mitsubishi планирует уйти с сегмента седанов и полностью перейти на выпуск кроссоверов. Модель Mirage становится менее популярной с каждым годом. За 2022 год в США было продано всего 15 816 таких авто.

Также у Mitsubishi Mirage далеко не лучшая репутация из-за низкого уровня безопасности. Страховой институт безопасности дорожного движения США признал эту модель самой опасной среди современных автомобилей.

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Mitsubishi Mirage уже недоступен на внутреннем рынке в Японии. Поэтому уход модели с США является вопросом времени.

Ожидается, что на американский рынок в ближайшее время выйдет кроссовер Mitsubishi Xforce. Он станет новой самой дешевой моделью бренда.

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